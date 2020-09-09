Piyasalarda dalgalı seyir sürerken, yeni yön arayışları takip ediliyor. Kur ve altındaki çıkışla birlikte borsadaki aşağı hareket, yatırımcıları portföylerinde tekrar değişiklik yapmaya itti. Biz de bu dönemde uzmanlara piyasanın yeni yönünü sorarak portföylerde neler önerildiğini araştırdık.

Peki bu yüksek volatil süreçte piyasa beklentileri nedir? Yatırım portföyleri nasıl şekillenmeli? Hangi yatırım araçları daha çok öne çıkar? Bu soruları konunun uzmanlarına sorduk.

TALİP YILMAZ tyilmaz@ekonomist.com.tr

GÖZDE YENİOVA SAYLAK gyeniova@ekonomist.com.tr

CEREN ORAL BALABAN coral@ekonomist.com.tr

Öncelikle piyasaların yaşadığı yüksek volatil dönemde yatırım portföy ünün nasıl şekillenmesi gerektiğine baktığımızda, uzmanlar, ağırlıklı olarak hisse ve altın ağırlıklı portföy öneriyor.

Döviz önerilerinde daha önce yaptığımız çalışmalarda dolar öne çıkarken, son dönemde Euro’nun ağırlığının da artığını gözlemliyoruz.

Hisse harici TL varlıklara ise portföylerde sınırlı yer verilmesi eğiliminin olduğunu görüyoruz. Özellikle yatırımların odağında olan TL mevduatın ismi artık çok fazla anılmıyor.

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