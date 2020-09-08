Altın, yatırımcısına en çok kazandıran yatırım araçlarından biri oldu. Gram altın dolar kurunun da etkisiyle 487 TL seviyelerini gördü ve sonrasında 460 TL seviyelerine düzeltme yaşandı. Peki bundan sonra ne bekleniyor?

TALİP YILMAZ tyilmaz@ekonomist.com.tr

GÖZDE YENİOVA SAYLAK gyeniova@ekonomist.com.tr

CEREN ORAL BALABAN coral@ekonomist.com.tr

23 Ağustos-5 Eylül 2020 tarihli sayıdan

Son dönemin en popüler araçlarının başında altın geldi. Çünkü gram altın, temel belirleyici ons altın fiyatı ve dolar/TL kurundaki yükselişle birlikte yatırımcısına en çok kazandıran yatırım araçlarından biri oldu.

Pandemi öncesinde 1.4001.500 dolar/ons seviyelerinde bir seyir söz konusuyken, kademeli bir yükseliş hareketi başlatan altın, ağustos ayının ilk haftasında sert bir yükselişle 2.000 dolar direncini de yukarı yönlü kırarak 2.062 dolar seviyelerini gördü.

Sonrasında aşı ile ilgili haberlerin de etkisiyle bir düzeltme hareketi yaşadı ve 2.000 doların altına indi. Gram altın tarafında da dolar kurunun da etkisiyle 487 TL seviyelerini gördük ve sonrasında 460 TL seviyelerine düzeltme yaşandı. Kuyumcularda daha da yükselecek kaygısıyla gram ve çeyrek altın bulmak zorlaştı.

500 TL GÖRÜLEBİLİR *

Peki bundan sonra ne bekleniyor? Görünen o ki altın yukarı yönlü destek bulmaya devam edecek. Çünkü küresel bazda merkez bankaları genişleyici para politikalarını sürdürüyor. Hükümetler de bu adımlara paralel olarak maliye politikalarını genişletici adımlar atıyor.

Likiditenin bollaşması ise ons fiyatını yukarı taşıyor. Jeopolitik riskler, ticaret savaşları da yükselişte etkili oluyor. Yine dolar/TL tarafında beklentiler yukarı yönlü baskının devamına işaret ediyor. Bu nedenle gram altında da sonbahar beklentileri 460-500 TL arasında şekilleniyor.

Ziraat Yatırım Genel Müdürü Uğur Boğday, parada genişleyici politikalar, jeopolitik riskler ve küresel kırılganlıkların altını yukarı taşıdığını söylüyor. Boğday, “Önümüzdeki aylarda ons altının 2.000’li seviyelerin üzerinde güç kazanabileceğini öngörüyoruz. Dolar kuru ise 7,50 civarında ortalama yapabilir. Bu kapsamda, gram altında beklentimiz 480-500 TL arasında” diyor.

Covid-19 tedavisine yönelik olumlu haber akışlarının zaman zaman volatilite yarattığını ifade eden Yatırım Finansman Genel Müdürü Ömer Eryılmaz da altın fiyatlarının yüksek seyrini korumasını, ana dinamiklerin önümüzdeki aylarda da altın lehine çalışmasını bekliyor. Eryılmaz, “TL bazında gram altın fiyatlarının da bu ortamdan destek bulduğunu ve tekrar 480-500 TL bandına yöneldiğini görebiliriz” yorumunu yapıyor.

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