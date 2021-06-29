Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P, Türkiye’nin 2021 yılı için büyüme tahminini yüzde 3,6 ‘dan yüzde 6,1’e yükseltti.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global, gelişmekte olan ülkeler için makroekonomik tahminlerini güncellerken Türkiye için 2021 büyüme tahminini yüzde 6,1 olarak belirledi. S&P Ocak ayında yayımladığı bir araştırma raporunda 2021 yılın Türkiye’nin yüzde 3,6 büyümesini bekliyordu.

Bloomberg HT’de yer alan habere göre, gelişen piyasalar için 2021 ortalama büyüme tahminini yüzde 3,7’den yüzde 4,1’e revize eden kurum, bu yukarı yönlü revizyonun beklenenden iyi gelen ilk çeyrek büyüme verilerinden kaynaklandığını söyledi.

S&P, temel senaryodaki riskler dahilinde ABD ve geri kalan ekonomiler arasındaki ayrışmadan dolayı Türkiye’nin sıkılaşan finansal koşullara karşı kırılgan olabileceğini söyledi.

Türkiye’nin 2022 yılında yüzde 3,3 ve 2023 yılında yüzde 3,1 büyümesini bekleyen kurum, 2020 yılında yüzde 13,2 olan işsizliğin ise 2023 yılında yüzde 11,2’ye inmesini bekliyor.

2021 yılında Dolar/TL’nin ortalama 8,2 olacağını öngören S&P, 2022 yılında ortalama kurun 8,7; 2023 yılında 9,1 ve 2024 yılında 9,5 olacağını tahmin ediyor.

S&P, Türkiye’de enflasyonun 2021 yıl sonunda yüzde 15,3 olmasını beklerken kademeli bir düşüş ile 2023 yılında yüzde 9,6’ya gerileyeceğini düşündüklerini söyledi. Faizlerin de kademeli bir şekilde yüzde 9,8’e ineceğini belirten S&P, 2021 yıl sonu için Türkiye’de faizin yüzde 16 olmasını bekliyor.