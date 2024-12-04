ARA
DOLAR
34,75
0,05%
DOLAR
EURO
36,50
-0,11%
EURO
GRAM ALTIN
2964,55
0,47%
GRAM ALTIN
BIST 100
9927,35
1,02%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

"Şu an en uygunu hamsi, kar suyu kulağına kaçtı"

Türkiye'nin önemli balıkçılık kentlerinden Sinop'ta, balık avcılığı sezonu bereketli geçiyor. Sezona bol miktarda avlanan palamutla başlayan balıkçılar, rotasını sofraların vazgeçilmezi hamsiye çevirdi.

04 Aralık 2024 | 15:39
Son Güncellenme: 04 Aralık 2024 | 16:43
"Şu an en uygunu hamsi, kar suyu kulağına kaçtı"

Çok sayıda balıkçı tarafından Karadeniz'de avcılığı yapılan ve teknelerle limanlara ulaştırılan hamsi, satışa sunulduğu tezgahlarda talep görüyor.

Sinop Merkez Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Namık Ünlü, AA muhabirine, bu kadar yoğun palamudun avlandığı bir sezonda, hamsinin çok miktarda olmasa da ağlara takılmasının hem kendileri hem de tüketiciler açısından memnuniyet verici olduğunu söyledi. Karadeniz'in bazı bölümlerinde devam eden hamsi avının bir ay daha sürmesini beklediklerini belirten Ünlü, vatandaşların her zamanki gibi hamsiye yoğun ilgi gösterdiğini ifade etti.

"Şu an en uygunu hamsi, kar suyu kulağına kaçtı"
 

Bir süre önce bölgede etkili olan karın ardından deniz suyu sıcaklığının düştüğünü, yağlanan hamsinin lezzetlendiğini ve irileştiğini anlatan Ünlü, şöyle konuştu:

"Hamsinin bir ay daha böyle gideceğini düşünüyoruz. Yılbaşından sonra 3-4 aylık sezonumuz daha var ama tabii bilemeyiz ne olacağını. Balıkçılıkta yarın ne olacağını bilsek ihya oluruz zaten ama kestiremiyoruz. Bir bakıyorsun her taraf balık, hamsi, bir bakıyorsun balık birdenbire kesiyor. Abhazya, Gürcistan, Rusya taraflarına kaçıyor çünkü göç eden bir balık. Onun için şu an tam mevsimi. Halkımızın da bol bol yemesini tercih ederiz. Şu an en uygunu hamsi, kar suyu kulağına kaçtı. Lezzetli bir balık, vatandaşlarımız da zaten biliyor."

Ünlü, hamsinin mevcut durumda balık tüketmek isteyen vatandaşların tercihleri arasında ilk sırada bulunduğunu belirterek, "Vatandaşın ilgisi çok yoğun. Bizde 'Karadeniz' denildiğinde zaten palamut ve hamsi akla geliyor. Hamsi olmazsa olmaz Karadeniz için. Hamsiye aşırı bir ilgi var vatandaştan yana. Fiyatlar da çok uygun. Kilogramı 100 ile 125 lira arası satılıyor. Bakıldığı zaman çok da pahalı değil. Vatandaşın bütçesine uygun." dedi.

0
  • ALTIN GRAM - TL 2964,55 0,47%
  • ALTIN ONS 2653,27 0,42%
  • BIST 100 9927,35 1,02%
  • DOLAR/JAPON YENI 150,891 0,951%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,40577 -0,07357%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 104,75 -0,4772%
  • DOLAR/TURK LIRASI 34,7512 0,0498%
  • EURO/DOLAR 1,049 -0,1765%
  • EURO/TURK LIRASI 36,4958 -0,1096%
  • STERLIN/DOLAR 1,26788 0,058%
Borsa Haberleri
Borsada 2 şirket daha bedelsiz başvurusunu duyurdu (4 Aralık)
Bor Şeker (BORSK) temettü tarihi ve miktarı kesinleşti
Borsada yarın temettü dağıtacak 1 şirket var (5 Aralık)
ASELSAN 84 milyon dolarlık sözleşmeyi duyurdu
Bugün bir hissenin fiyatında düzeltme olacak (4 Aralık)
Hareketli gün: Yatırımcıların gözü bugün bu verilerde
1 şirketten daha SPK'ya bedelsiz başvurusu var
Oyak Çimento (OYAKC) bedelsiz tarihi belli oldu
Pasifik GYO (PSGYO) temettü tarihi belli oldu
ABD'de Güney Kore borsa yatırım fonları düşüşte
3 Aralık borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
SPK ihraç verilerini yayınladı: İşte istatistikler
Borsada dün geri alım yapan 6 şirket (2 Aralık)
Bugün bir hissenin fiyatında düzeltme olacak (3 Aralık)
CW Enerji (CWENE) bedelsiz tarihi belli oldu
GERİ
İLERİ
Borsada 2 şirket daha bedelsiz başvurusunu duyurdu (4 Aralık)
Bor Şeker (BORSK) temettü tarihi ve miktarı kesinleşti
Borsada yarın temettü dağıtacak 1 şirket var (5 Aralık)
ASELSAN 84 milyon dolarlık sözleşmeyi duyurdu
Bugün bir hissenin fiyatında düzeltme olacak (4 Aralık)
Hareketli gün: Yatırımcıların gözü bugün bu verilerde
1 şirketten daha SPK'ya bedelsiz başvurusu var
Oyak Çimento (OYAKC) bedelsiz tarihi belli oldu
Pasifik GYO (PSGYO) temettü tarihi belli oldu
ABD'de Güney Kore borsa yatırım fonları düşüşte
3 Aralık borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
SPK ihraç verilerini yayınladı: İşte istatistikler
Borsada dün geri alım yapan 6 şirket (2 Aralık)
Bugün bir hissenin fiyatında düzeltme olacak (3 Aralık)
CW Enerji (CWENE) bedelsiz tarihi belli oldu
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL