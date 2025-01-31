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“Tasarım Mucitleri Ateşböceği” projesi 1500 çocuğa ulaştı

Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı aracılığı ve Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) iş birliğiyle Tasarım Mucitleri Ateşböceği projesini hayata geçiren Pınar, Adıyaman’da 1500 çocuğa ulaştı.

31 Ocak 2025 | 16:13
“Tasarım Mucitleri Ateşböceği” projesi 1500 çocuğa ulaştı

Yaşar Topluluğu markalarından Pınar’ın Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı aracılığı ve Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) iş birliğiyle hayata geçirdiği Tasarım Mucitleri Ateşböceği projesi, 1500 çocuğa ulaştı. Ateşböceği Öğrenim Birimleri’ne eklenen Tasarım Mucitleri Ateşböceği TIR’ı, Adıyaman’daki üçüncü durağı olan Hasan Taşar İmam Hatip Ortaokulu’nda eğitimlerine devam ediyor. 

Adıyaman’da 2023 yılı Kasım ayında Altınşehir İlkokulu’nda başlayan proje, 2024 Nisan ayında Şehit Mehmet Kılıç İlkokulu’na taşınmıştı. Son olarak Hasan Taşar İmam Hatip Ortaokulu’nda konumlanan Tasarım Mucitleri Ateşböceği, bu güne kadar 1.500 çocuğa ulaştı. Beş yıl boyunca devam edecek program kapsamında toplamda 7.500 çocuğa ulaşılması hedefleniyor.

Öncelikli Hedef, Eğitimle Geleceğe Katkı Sağlamak

Tasarım Mucitleri Ateşböceği projesiyle eğitimle geleceğe ışık tutmayı görev edindiklerini belirten Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili İdil Yiğitbaşı, “Deprem bölgesindeki çocuklara destek olmak adına Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’nın Ateşböceği Öğrenim Birimleri projesine sponsor olduk.  Tasarım Mucitleri Ateşböceği TIR’ını 2023 yılında yola çıkardık ve Adıyaman’da eğitimlere başladık. Şu ana kadar 1.500 çocuk eğitim aldı, farklı okullarda olmak üzere toplamda da 7.500 çocuk eğitim alacak. Bu doğrultuda, çocuklarımızın hem akademik hem de sosyal becerilerini destekleyerek, onların değişen dünya koşullarına uyum sağlayabilecek bireyler olarak yetişmesine katkı sunmayı hedefliyoruz. Çocukların mutluluğu, bizim mutluluğumuz. Yıllardır eğitime destek veren bir grup olarak böyle bir projeyi sürdürülebilir hale getirdiğimiz için gurur duyuyoruz. Eğitimle güçlenen her bir çocuk, geleceğimizi aydınlatacaktır” diye konuştu.

Tasarım Mucitleri Ateşböceği Eğitim Programı

Tasarım Mucitleri Ateşböceği Eğitim Programı, ilköğretim çağındaki çocukların Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri olarak tanımlanan gerçek hayat problemlerini tanımaları ve bu hedefler üzerine çözümler üretebilmeleri için gruplar halinde empati, tanımlama, tasarlama, prototipleme ve test etme aşamalarını gerçekleştirmek üzerine kurgulanan eğitim içeriğiyle çocuklara ulaşıyor. TEGV oluşturduğu eğitim modeliyle; çocukların öğrenme, eleştirel ve kişisel becerileri güçlendirmek, sosyal, duygusal, bilişsel, akademik becerilerini desteklemek ve her an değişen ve gelişen global dünyada oryantasyon becerileri yüksek bireyler olarak yetişmelerine destek olmayı amaçlıyor.

Tasarım Mucitleri Ateşböceği’nde, birlikte ve yaparak öğrenme yaklaşımı ile kurgulanan içerikle, çocukların 3 boyutlu yazıcılar, 3 boyutlu tasarım kalemleri, elektronik kartlar, sensörler, motorlar, geri dönüşüm malzemelerini tanımaları ve sürecin sonunda bu araçları kullanarak gerçek hayatta karşılaştıkları sorunlara çözüm üretecekleri bir proje geliştirmeleri hedefleniyor. 
 

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30 Ocak borsada gün sonu rakamları: Yarın gündem yoğun
Tüpraş'tan bağlı ortaklığın varlık edinimine ilişkin açıklama var
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SPK'dan yeni bülten: 1 yeni halka arz, 2 şirkete bedelsiz onayı
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