Taşınmaz ve araç ilanlarına EDİS ayarı: Kimlik doğrulama zorunluluğu geliyor

Ticaret Bakanlığı, Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) kapsamında, taşınmaz ve taşıt ticaretiyle iştigal eden işletmelerce sosyal medya hesaplarından taşınmaz ve taşıt ilanı paylaşılmaması gerektiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, sahte ilanların, ilan kirliliğinin, spekülatif fiyat artışlarının ve tüketici mağduriyetlerinin önüne geçilmesi amacıyla geçen yıl taşınmaz ve taşıt ilanlarının yayınlandığı ilan platformlarına yönelik kimlik ve yetki doğrulama yükümlülükleri getirildiği belirtildi.

Bu kapsamda EİDS'in kurulduğu belirtilen açıklamada, ilan vermek isteyen kişilerin kimlik doğrulamalarının 1 Kasım 2023'ten itibaren yapılmaya başlandığı ifade edildi.

Açıklamada, kimlik bilgilerini doğrulamayan kişilerin platformlarda ilan giremediklerine işaret edilerek, "EİDS'nin ikinci aşaması olan yetki doğrulama uygulaması, 1 Ocak 2025 itibarıyla kiralık taşınmaz ilanları için zorunlu olacak. Önümüzdeki süreçte satılık taşınmaz ve taşıt ilanları için de yetki doğrulama zorunlu hale getirilecek" bilgisi paylaşıldı.

'SOSYAL MEDYADAKİ İLANLARA İTİBAR EDİLMEMELİ'

Uygulamayla ilanların sadece taşınmaz ve taşıt sahibi, bu kişilerin birinci ve ikinci derece hısımları veya eşleri tarafından verilebileceği ya da EİDS ekranından yetkilendirilen "yetki belgeli" emlak ve galeri işletmelerince sunulabileceği bildirilen açıklamada, düzenlemenin, sosyal medya dahil olmak üzere, elektronik ortamda verilen tüm ilanları kapsadığı vurgulandı.

Açıklamada, elektronik ortamdaki bu ilanların Bakanlıkça titizlikle takip edildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"İncelemeler neticesinde, Meta Platforms İstanbul Bilişim Hizmetleri Limited Şirketi bünyesinde faaliyet gösteren Facebook ve Instagram uygulamalarında düzenlemeye aykırı şekilde ilan faaliyetlerinde bulunulduğu tespit edilerek, anılan platformlar hakkında idari para cezası uygulandı. Öte yandan, taşınmaz ve taşıt ilanlarının paylaşıldığı sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirilerek bugüne kadar 1426 hesap erişime engellendi."

'YETKİ BELGELERİ İPTAL EDİLECEK'

Düzenlemelere aykırı olacak şekilde yayımlanan ilanlara ilişkin gerekli yaptırımların uygulanmaya devam edileceği ifade edilen açıklamada, şu değerlendirmelerde bulunuldu:

"Ayrıca yetki belgeleri iptal edilecektir. Bununla ilgili yasal çalışmalarımızı başlattık. Taşınmaz ve taşıt ticaretiyle iştigal eden işletmelerce sosyal medya hesaplarından taşınmaz ve taşıt ilanı paylaşılmaması gerekiyor. Sosyal medya hesaplarının engellenmemesi ve başka idari yaptırımlarla karşılaşılmaması için bu hususa uygun hareket edilmesi önem arz ediyor. Vatandaşlarımızın da mağduriyet yaşamaması için sosyal medyada yer alan taşınmaz ve taşıt ilanlarına itibar etmemeleri gerekiyor." AA