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TCMB, bir kuruluşa elektronik para ihracı hizmeti için faaliyet izni verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Resmi Gazete'de yayımlanan kararına göre, Moneymate Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ'ye elektronik para kuruluşu olarak faaliyet izni verildi.

17 Aralık 2024 | 10:57
TCMB, bir kuruluşa elektronik para ihracı hizmeti için faaliyet izni verdi

TCMB'nin, Resmi Gazete'de yer alan kararında şu ifadeler yer aldı:
"20 Haziran 2013 tarihli ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanunun (Kanun) 14, 15, 18 ve 19'uncu maddeleri kapsamında yapılan değerlendirme neticesinde, Moneymate Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.'ye Kanun’un 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç) ve (e) bentlerinde belirtilen ödeme hizmetleri ile Kanun’un 18 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen elektronik para ihracı hizmetini sunmak üzere elektronik para kuruluşu olarak faaliyet izni verilmesine karar verilmiştir."

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16 Aralık borsada gün sonu rakamları
Bugün 2 hissenin fiyatında düzeltme var (17 Aralık)
SPK, bir şirketin bedelli başvurusunu reddetti
Bugün 1 hissede bedelli, 1 hissede bedelsiz sermaye artırım var
Faiz indirimi hangi sektörlere yarayacak?
Fenerbahçe (FENER) bedelli tarihini duyurdu
Yeşil Yapı (YYAPI) bedelsiz tarihi belli oldu
Martı GYO (MRGYO) bedelsiz tarihi belli oldu
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (14.12.2024)
Borsada bu hafta en çok artan, azalan 3 hisse
Yatırım araçlarında bu hafta: Hangisi kazandırdı?
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