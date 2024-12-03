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TCMB, bir kuruluşa elektronik para ihracı hizmetini sunmak üzere faaliyet izni verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Resmi Gazete'de yayımlanan kararına göre, Fintlix Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.'ye elektronik para kuruluşu olarak faaliyet izni verildi.

03 Aralık 2024 | 09:46
TCMB, bir kuruluşa elektronik para ihracı hizmetini sunmak üzere faaliyet izni verdi

TCMB'nin kararında şu ifadeler yer aldı: "20 Haziran 2013 tarihli ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanunun (Kanun) 14, 15, 18 ve 19'uncu maddeleri kapsamında yapılan değerlendirme neticesinde, Fintlix Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.'ye Kanun’un 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç) ve (e) bentlerinde belirtilen ödeme hizmetleri ile Kanun’un 18 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen elektronik para ihracı hizmetini sunmak üzere elektronik para kuruluşu olarak faaliyet izni verilmesine karar verilmiştir."

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Doğanlar Mobilya'nın (DGNMO) Düzce GES yatırımı devreye alındı
Bugün 1 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak
Görevi boyunca hisseler yüzde 61 düştü, teknoloji devinin CEO'su emekli oldu
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