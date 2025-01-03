TCMB'nin faiz indirdiği toplantını özeti yayınlandı

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun 26 Aralık'taki toplantısına ilişkin özet yayınlandı.

Küresel büyümedeki sınırlı iyileşmenin yılın üçüncü çeyreğinde de devam ederken, işgücü piyasalarının arz talep dengesindeki normalleşme eğiliminin sürdüğü belirtilen özette, "Türkiye’nin dış ticaret ortaklarının ihracat paylarıyla ağırlıklandırılan küresel büyüme endeksinin 2024 yılında yüzde 1,9 artışla 2023 yılındaki yüzde 1,8’in sınırlı oranda üzerinde büyüyeceği, 2025'te ise, büyüme oranının yüzde 2,3 ile tarihsel ortalamasına yaklaşacağı tahmin edilmektedir" denildi.

Özette, hizmet sektöründe olumlu seyir devam ederken imalat sanayindeki zayıf görünümün korunduğu aktarılarak, ABD ekonomisinin büyüme eğiliminin diğer gelişmiş ülkelerden olumlu ayrışmaya devam ettiği ifade edildi.

Küresel talep görünümü, arz yönlü faktörler ve jeopolitik risklerin emtia fiyatlarının dalgalı bir seyir izlemesine neden olduğu kaydedilen özette, "Küresel ekonomi ve ticaret politikalarına ilişkin belirsizlikler ile jeopolitik gelişmeler küresel iktisadi faaliyetin seyri açısından öne çıkan risk faktörleri olarak görülmektedir" değerlendirmesinde bulunuldu.

Özette, küresel enflasyondaki düşüşün devam ettiği belirtilerek, hizmet sektöründeki enflasyon katılığının zayıflamakla birlikte enflasyon üzerindeki yukarı yönlü riskleri canlı tuttuğu ifade edildi.

'MERKEZ BANKALARI TEMKİNLİ YAKLAŞIM İZLEYECEKLER'

Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde (GOÜ) faiz indirim süreçleri devam ederken ABD Merkez Bankasının (Fed) Aralık toplantısında 2025 yılı için daha sınırlı bir gevşemeye gidebileceği yönündeki iletişimin dikkati çektiği bildirilen özette, "Merkez bankalarının indirim süreçlerini enflasyon görünümündeki olumlu eğilimi koruyacak şekilde sürdürerek temkinli bir yaklaşım izleyecekleri değerlendirilmektedir. Diğer taraftan artan küresel belirsizlikler nedeniyle GOÜ hisse senedi piyasalarından portföy çıkışları devam etmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Özette, TL mevduatı önceliklendiren makroihtiyati politikaların da katkısıyla mevduat faizlerinin 22 Kasım haftasına kıyasla 48 baz puan artarak 20 Aralık haftası itibarıyla yüzde 56,5 seviyesinde gerçekleştiği belirtildi.

Aynı dönemde TL ticari kredi faizlerinin (Kredili Mevduat Hesabı ve Kredi Kartı hariç) 33 baz puan azalarak yüzde 55,2 seviyesinde oluştuğu aktarılan özette, bireysel tarafta, ihtiyaç kredisinin (Kredili Mevduat Hesabı hariç) faizleri 146 baz puan azalarak yüzde 69,2, konut kredisi faizlerinin de 27 baz puan azalarak yüzde 41 seviyesinde gerçekleştiği aktarıldı.

Özette, taşıt kredisi faizlerinin ise 20 Aralık itibarıyla yüzde 36,1 seviyesinde oluştuğu ifade edildi.

Bireysel kredilerin 4 haftalık büyüme oranlarının ortalamasının 22 Kasım’dan sonra yükselerek yüzde 2,3 seviyesinden yüzde 3,5 seviyesine geldiği kaydedilen özette, şu değerlendirmelere yer verildi:

"Bu artışta kredi kartı ve ihtiyaç kredilerindeki ivmelenmenin etkisi belirgin olmuştur. Bireysel kredi kartı ve ihtiyaç kredilerinin artışında yılın son ayında yoğunlaşan kampanyaların yanında bankaların sene sonlarında bilanço büyüklüğünü artırma eğilimi etkili olmuştur. Aynı dönemde TL ticari kredilerin 4 haftalık büyüme oranlarının ortalaması yüzde 1,1 seviyesinden yüzde 1,4’e gelmiştir. Böylece, TL ticari kredi büyümeleri kredi büyüme kısıtlarının altındaki seyrini sürdürmüştür. Kur etkisinden arındırılmış yabancı para (YP) ticari kredilerdeki 4 haftalık büyüme oranlarının ortalaması, bir önceki PPK dönemindeki yüzde 1,5 seviyesinden YP kredi büyüme sınırlarından muaf olan krediler kaynaklı olarak yüzde 2,3’e yükselmiştir."

KKM'DEN ÇIKIŞ

Kur Korumalı Mevduat (KKM) bakiyesindeki azalışın desteklenmesi amacıyla 20 Aralık 2024 tarihinde makro ihtiyati çerçevede değişikliğe gidildiği de hatırlatılan özette, KKM’nin TL’ye geçişine ve yenilenmesine ilişkin toplam hedefin yüzde 70’ten yüzde 60’a indirildiği ve KKM hesapları için belirlenen asgari faiz oranının politika faizinin yüzde 70’inden yüzde 50’sine düşürüldüğü bildirildi.

Ayrıca, KKM için tesis edilmesi gereken zorunlu karşılıklara faiz veya telafi ödemesi uygulamasının yeni açılan ve yenilenecek olan KKM hesapları için kaldırıldığı vurgulanan özette, TCMB brüt uluslararası rezervlerinin, 22 Kasım’dan bu yana 0,4 milyar ABD doları azalarak 20 Aralık 2024 itibarıyla 156,2 milyar dolara gerilediği kaydedildi.

Türkiye’nin 5 yıllık kredi risk priminin (CDS) 20 Kasım'dan bu yana sınırlı miktarda düşerek 24 Aralık 2024 itibarıyla 259 baz puan seviyesine geldiği belirtilen özette, "Türk lirasının 1 ay vadeli kur oynaklığı 24 Aralık itibarıyla yüzde 11,7 seviyesine, 12 ay vadeli kur oynaklığı yüzde 20,5 seviyesine düşmüştür. Önceki PPK toplantı haftasından bu yana 0,2 milyar ABD doları net portföy çıkışı gerçekleşmiştir. Bu çıkışın tamamına yakını Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) piyasasından kaynaklanırken, hisse senedi piyasasından çıkış oldukça sınırlı bir seviyede gerçekleşmiştir" ifadeleri yer aldı. AA