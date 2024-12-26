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TCMB, "Sektörel Enflasyon Beklentileri"ni yayımladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), aralıkta 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentilerinin piyasa katılımcıları, reel sektör ve hanehalkı için gerilediğini bildirdi.

26 Aralık 2024 | 12:22
TCMB, "Sektörel Enflasyon Beklentileri"ni yayımladı

TCMB, Aralık 2024 "Sektörel Enflasyon Beklentileri"ni yayımladı.

Piyasa Katılımcıları Anketi, İktisadi Yönelim Anketi ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) işbirliğiyle yürütülen Tüketici Eğilim Anketi ile finans ve reel sektör uzmanlarının, imalat sanayisi firmalarının ve hanehalkının 12 ay sonrası yıllık tüketici enflasyonu beklentileri derlenerek Sektörel Enflasyon Beklentileri elde edildi.

Buna göre, aralıkta 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri, piyasa katılımcıları için 0,1 puan azalarak yüzde 27,1 seviyesine, reel sektör için 0,2 puan düşerek yüzde 47,6 seviyesine ve hanehalkı için 1 puan gerileyerek yüzde 63,1 seviyesine indi.

Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı bir önceki aya göre değişmeyerek, yüzde 26,3 seviyesinde gerçekleşti. AA

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BİM (BIMAS) geri alım kararını duyurdu
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