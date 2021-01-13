Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, her gün vatandaşla bire bir temas eden esnaf ve sanatkarlara yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılamasında öncelik verilmesi gerektiğini ifade etti.

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, 2 milyonun üzerinde esnafın işleri gereği yüzlerce insanla aynı ortamda bulunduklarına işaret etti.

Esnafın, salgın tedbirlerine uysa da vatandaşla sürekli temas etmek zorunda olduğunu ve sosyal mesafe imkanının bulunmadığını belirten Palandöken, şunları kaydetti:

“Özellikle hizmet sektöründe çalışan lokanta, kafe, oradaki garsonlar ve aşçılarla birlikte bakkal, manav, kasap, berber, kuaför, dolmuşçu, taksici, halk otobüsçü gibi sektörler başta olmak üzere esnaf ve sanatkarımız aşılama sürecinde öncelikli olmalı. Bu esnaf ve sanatkarımızın evine döndüğünde aileleri, yaşlı büyükleri ve çocuklarının olduğu da göz önünde bulundurulmalı.”