150 bin dolar bekleniyordu: 1.5 milyon dolara satıldı

Titanik'le birlikte batan ve faciadan 7 gün sonra cesedi bulunan John Jacob Astor'a ait altın bir cep saati İngiltere'nin Wiltshire kentindeki Henry Aldridge & Son müzayede evinde satışa sunuldu. John Jacob Astor IV'ün taktığı altın saat , Cumartesi günü açık artırmada rekor kıran bir fiyatla yaklaşık 1.485 milyon dolara satıldı. Saat için 100.000 £ ila 150.000 £ arasında bir fiyat bekleniyordu. Ancak yaklaşık 10 katı fiyatla (1.175 milyon £) alıcı buldu. Müzayede evi Henry Aldridge and Son'ın genel müdürü Andrew Aldridge CNN'e yaptığı açıklamada bu fiyatın Titanik hatıraları için yeni bir dünya rekoru olduğunu söylüyor. İşte John Jacob Astor'un kısa hikayesi...



1 EŞİNİ FİLİKAYA BİNDİRDİ 'Batmaz' denilen yolcu gemisi Titanik 14 Nisan 1912 günü saat 11:40'ta bir buzdağına çarptı ve su almaya başladı. Astor ilk başta geminin ciddi bir tehlike altında olduğuna inanmıyordu. Ancak daha sonra geminin batmakta olduğu ve kaptanın gece yarısından sonra bir tahliye başlattığı anlaşıldı. Müzayede evine göre Astor, hamile eşi Madeleine'nin cankurtaran filikasına binmesine yardım etti. Eşine eşlik edip edemeyeceğini sordu ve karısının "hassas durumundan" bahsetti. Tüm kadınlar ve çocuklar gidene kadar beklemesi gerektiği söylendikten sonra Astor'un filikadaki eşine eldivenlerini attığı bildirildi. Müzayedevine göre Astor en son yazar Jacques Futrelle ile sohbet edip sigara içerken görüldü. Faciada eşi Madeleine hayatta kaldı. Futrelle ve Astor kurtulamadı.

2 BİR HAFTA SONRA BULUNDU John Jacob Astor'un cesedi 22 Nisan'da Titanik'in battığı yerden çok da uzak olmayan bir yerden çıkarıldı. “JJA” yazılı 14 ayar altın Waltham cep saati de Astor'un cesedi Atlantik Okyanusu'ndan çıkarıldığında bulundu.

3 İLK ZAMANLAR OĞLUNDAYDI Astor'un cesedinde bulunan özel eşyaları önce oğlu Vincent Astor'a gönderilmiş. Müzayede evine göre Vincent, 1935 yılında saati John Jacob Astor'un genel sekreteri William Dobbyn IV'ün küçük oğluna vaftiz hediyesi olarak verdi. Saat 1990'lara kadar Dobbyn Ailesi'nde kaldı. Bu yıllarda düzenlenen bir müzayede EL değiştirdi ve şu an satışı yapan kişiye geçti. Müzayede de John Jacob Astor IV'ün kol düğmeleri de satışa sunuldu.