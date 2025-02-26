Toplam değeri 123 milyar liraya ulaştı: Yeni AVM projeleri yolda

Rönesans Gayrimenkul Yatırım Genel Müdürü Yağmur Yaşar, düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, 2024'te çok olumlu bir ivme yakaladıklarını ifade ederek, kira sözleşmelerinin enflasyona endeksli ve ciro artışlarına paralel olması nedeniyle kira gelirlerinin, enflasyon oranının üzerinde seyrederek sürdürülebilir bir gelir artışı sağladıklarını söyledi.

Kira gelirlerinin "baz kira" ve "ciro kira" olmak üzere iki kısımdan oluştuğunu aktaran Yaşar, "Baz kira gelirlerimiz enflasyon ile paralel artarken, ciro kira gelirimiz de kiracıların gelirlerinde yaşanan reel artışları yakalamamızı sağlıyor. Ciro kira maddesi aynı zamanda kira gelirlerinin aylık olarak güncellenmesine de olanak tanıyor. Kiracılarımızın ilgili mağazalardan elde ettikleri gelirler, enflasyonun oldukça üzerinde seyrettiği için ciro kira gelirlerimizin toplam kira gelirlerimiz içindeki payı da artarak 2024'te yüzde 41,5 seviyelerinde seyretti." diye konuştu.

Yaşar, Rönesans Gayrimenkul'ün portföy yapısına uygun, değer katacak yatırımlara her zaman açık olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Mevcut piyasa koşullarında 2024'ü en iyi geçiren şirketlerden biriyiz. Sürdürülebilir bir nakit akışına sahibiz. Bugüne kadar sağlıklı bir şekilde büyüdük. Önümüzdeki yıllarda daha hızlı büyüyeceğiz. Sürdürülebilir bir nakit akışına sahibiz. Pazar liderliğimizi korumak amacıyla hem organik ve hem de inorganik olmak üzere büyüme fırsatlarını göz önüne alıyoruz. Önümüzdeki dönemde mevzuatın izin verdiği ölçüde temettü dağıtımını değerlendireceğiz."

Şirketin portföyünde bulunan 16 ayrı yatırımla Türkiye'nin en büyük ticari gayrimenkul yatırım grubu olmayı sürdürdüğünü dile getiren Yaşar, "Portföylerimizde bulunan varlıkların düzeltilmiş toplam değeri 31 Aralık 2024 itibarıyla 123 milyar liraya ulaştı. Düzeltilmiş kira gelirleri ise bir önceki yıla göre yüzde 15 artışla 7,3 milyar liraya yükseldi. Maliyetlerin de kontrol altında tutulmasıyla düzeltilmiş FAVÖK yüzde 20 artarak 6,3 milyar lira seviyesine geldi. Düzeltilmiş nakit ve nakit benzerleri ise yüzde 46 artarak 4 milyar lira seviyesine ulaştı." ifadelerini kullandı.

YENİ AVM PROJELERİ YOLDA

Yaşar, E-5 karayolu üzerinde, metro hattına komşu MaltepePark Konut Projesi'nin inşaatının yüzde 15'inin tamamlandığını belirtti.

Konut, ofis ve ticari alanlardan oluşan projenin MaltepePark AVM'ye entegre olacak şekilde tasarlandığını anlatan Yaşar, "Projemiz üç blok konut, bir blok ofis ve 25 adet ticari birimden oluşuyor. Bunun yanı sıra Antalya Konyaaltı'nda bulunan Beachtown projemizde de orta vadede bir AVM projesi geliştirmeyi planlıyoruz. Doğan Holding ile eşit ortaklığımızın bulunduğu 23 bin metrekareden oluşan Ümraniye arsamızla ilgili de proje geliştirme çalışmalarımız halihazırda devam ediyor." şeklinde konuştu.

‘ÇEVRE DOSTU PROJELER’

Yaşar, Rönesans Gayrimenkul olarak sürdürülebilirlik konusunda, çevre dostu ve enerji verimli projeler geliştirmeyi öncelikli hedefleri arasında gördüklerini aktararak, dünyada bir ilke imza attıklarını, portföylerinde bulunan ve tamamının yönetimini üstlendikleri 15 varlığın sürdürülebilir işletme ve sürdürülebilir yönetim sertifikası olan BREEAM In-Use sertifikasını "Outstanding" seviyeden aldığını ifade etti.

Türkiye'de "Outstanding" sertifikasına sahip 15 varlığın tamamının portföylerinde bulunmasından büyük gurur duyduklarını vurgulayan Yaşar, şunları kaydetti:

"BREEAM In-Use sertifikasına 'Outstanding' düzeyinde sahip olan varlıklarımızın 7'sinde de 'Altın' ve 'Platin' LEED sertifikası bulunuyor. BREEAM ve LEED sertifikalarımız, portföyümüzde bulunan varlıkların, çevresel etkilerini en aza indirmeyi amaçladığımızın önemli bir göstergesidir. 2029 itibarıyla elektrik tüketimimizin tamamını yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılamayı planlıyoruz. Bunun için grup şirketlerimizden Rönesans Enerji ile bir protokol imzaladık. Çevreyi koruma amacı doğrultusunda, sıfır atık politikasıyla su tüketimi ve atık yönetimi gibi alanlarda da sürdürülebilir çözümler sunuyoruz.

Bu uygulamalar çevresel sürdürülebilirliğin yanı sıra operasyonel verimliliği de artırarak, gelecekteki başarılarımıza önemli katkı sağlıyor. Tüm bunlara ek olarak AVM'lerimizde hayata geçirdiğimiz ve sektörde bir yeniliğin daha öncüsü olmayı hedefleyerek geliştirdiğimiz yeni sürdürülebilirlik programı 'Geleceğin İzi' sertifikasyon programını büyük ölçüde tamamladık. Bu sertifikasyon programı ile sürdürülebilirlik hedeflerimize bir adım daha yaklaşmış olacağız."

Rönesans Holding'in ticari gayrimenkul geliştirme ve yatırım şirketi Rönesans Gayrimenkul Yatırım AŞ, portföyünde bulunan 16 ayrı yatırımla Türkiye'nin en büyük ticari gayrimenkul yatırım grubu olmayı sürdürüyor.

Yaklaşık 740 bin metrekarelik brüt kiralanabilir alana sahip Rönesans Gayrimenkul Yatırım, AVM ve ofis ağırlıklı, ulusal ve uluslararası markaların kiracı olarak yer aldığı varlık portföyüyle dikkati çekiyor.

Rönesans Gayrimenkul Yatırım'ın portföyünde, 7 farklı şehirde bulunan Optimum, Piazza, Hilltown, Kozzy ve Maltepe Park markalı AVM'lerin yanı sıra Hilltown Küçükyalı Ofis, MaltepePark Ofis, Maltepe Piazza Ofis ve RönesansBiz Küçükyalı Ofis bulunuyor. AA