Tosyalı ile Hatay Valiliği arasında mesleki eğitim için iş birliği

Türkiye’nin küresel demir-çelik üreticisi Tosyalı Holding ile Hatay Valiliği arasında, İskenderun’da inşa edilecek 24 derslikli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve iki atölye yapımı için protokol imzalandı.

Hatay Valiliği İskenderun Çalışma Ofisi’nde düzenlenen törene Hatay Valisi Mustafa Masatlı, İskenderun Kaymakamı Muhammet Önder, İl Müdürü Dr. Harun Tüysüz, İlçe Müdürü Ali Haytaz ile Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Üyeleri Ayhan Tosyalı ve Fatih Tosyalı katıldı. Protokol kapsamında inşa edilecek modern eğitim binası ve atölyelerle, bölgedeki mesleki eğitimin güçlendirilmesi hedefleniyor.

“Ülkemizde en önemli meselelerden biri mesleki eğitim”

İmza töreni sonrasında duygu ve düşüncelerini dile getiren Fuat Tosyalı, “Bugüne kadar bölgemizde birçok okul, kütüphane, spor kompleksi, sevgi evleri, camiler yaptık. Şimdi, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve atölyelerle önemli bir sanayi merkezi olan ve 6 Şubat depremi ile asrın felaketini yaşayan bölgemize önemli bir toplumsal yatırımı daha kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ülkemizde en önemli meselelerden biri mesleki eğitim. Bir sanayici olarak her zaman inanırım ki mesleki eğitim yükselir, sanayi güçlenir. Yaptırdığımız bu okulla mesleki eğitimin gelişimine katkı sağlayacağız. Eğitime olan desteğimizi bir gönül borcu olarak görüyoruz, önümüzdeki dönemde de bu yatırımları devam ettireceğiz” dedi.

İskenderun Konarlı Mahallesi’nde inşa edilecek yeni okul hem bölgedeki mesleki eğitime hem de istihdama katkı sağlayacak. Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi binası ve motor bölümünün de olacağı iki atölye inşa edilecek. Teknik lise öğrencileri, Tosyalı’nın işletmelerinde staj ve uygulamalı eğitim gibi olanaklardan da yararlanma imkânı bulacak.

