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Trabzon'da hamsi fiyatları ne kadar?

Trabzon'da balıkçı tezgahlarında hamsinin kilogramı 125 ila 150 liradan satılıyor.

13 Ocak 2025 | 19:02
Trabzon'da hamsi fiyatları ne kadar?

Ortahisar ilçesinin Moloz mevkisindeki tezgahlarda, başta hamsi olmak üzere mezgit, zargan, sarı kanat, istavrit, somon, levrek, çipura ve alabalık satışa sunuluyor.

Tezgahlarda istavritin ve mezgitin kilogramı 100-150, somonun 250, çipura, çinekop ve levreğin 300, alabalığın 200, hamsinin 125-150 liradan, palamudun tanesi ise 150 liradan tüketiciyle buluştu.

Balıkçı Turgay Memiş, AA muhabirine, son yılların en çok balık çeşidinin bu yıl çıktığını, tüketicilerin talebininin de çok olduğunu belirterek, "Denizden hala hamsi çıkmaya devam ediyor. Ramazan ayına kadar hamsi devam eder diye düşünüyorum. Şu anda tezgahlarımızda mezgit, istavrit, kefal, sarı kulak, çipura, levrek gibi balıklarımız bulunuyor." dedi.

Gökmen Aydın ise vatandaşların uygun fiyatlarda balık alabildiklerini dile getirerek, "İnşallah böyle devam ederde vatandaş tavuk yiyene kadar balık yer." diye konuştu.


 

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Halka arz oluyor: Şirketten açıklama var
Halka arz olan şirketi yönetim kurulu üyesi anlatıyor
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