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Tren istasyonlarında ücretsiz internet dönemi geliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Pilot uygulama sonuçlarının ardından bu hizmeti tüm gar ve istasyonlarımızda yaygınlaştırmayı hedefliyoruz" ifadesini kullandı.

27 Aralık 2024 | 15:15
Tren istasyonlarında ücretsiz internet dönemi geliyor

Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) bünyesinde dijitalleşme vizyonu doğrultusunda önemli bir adım attıklarını aktardı.

Vatandaşların günlük hayatını kolaylaştırmak ve demir yolu hizmetlerini modernize etmek amacıyla hayata geçirilen "TCDD Wi-Fi Projesi" kapsamında, gar ve istasyonlarda ücretsiz ve sınırsız internet hizmeti dönemini başlatacaklarını belirten Uraloğlu, projenin ilk etapta Ankara ve Eryaman Yüksek Hızlı Tren (YHT) garlarında pilot olarak uygulanacağına işaret etti.

Uraloğlu, vatandaşların bu altyapı sayesinde güvenli ve hızlı internet erişimine kavuşacağına dikkati çekerek, "Pilot uygulama sonuçlarının ardından bu hizmeti tüm gar ve istasyonlarımızda yaygınlaştırmayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

'BEKLEME SÜRELERİ DAHA KONFORLU OLACAK'
İnternet hizmetinin sırasıyla Konya, Karaman, Eskişehir, Bilecik, İzmit, Gebze, Pendik, Bostancı, Söğütlüçeşme, Halkalı, Kırıkkale, Yozgat ve Sivas garlarında da verilmesini hedeflediklerinin altını çizen Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Yolcularımız ve ziyaretçilerimiz, hızlı ve güvenli internet bağlantısıyla işlemlerini kolayca gerçekleştirebilecek. Özellikle iş, eğitim ve seyahat planlamaları için büyük kolaylık sağlayacak bu uygulamayla garlarımızda bekleme sürelerini daha konforlu hale getirerek yolcularımızın bu alanlarda verimli vakit geçirmelerini amaçlıyoruz. Dijitalleşen dünyaya ayak uyduruyor, ulaşım sektöründeki modernizasyon çalışmalarımızla vatandaşlarımız için en iyi hizmeti sunmayı hedefliyoruz."

Uraloğlu, projenin Türkiye'nin dijitalleşme ve insan odaklı ulaşım stratejisine önemli katkı sağlayacağını, bilgiye erişim imkanlarını artırarak vatandaşların dijital haklarını güçlendireceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bizim için önemli olan, vatandaşlarımızın her alanda en iyi hizmete ulaşmasını sağlamak. TCDD Wi-Fi Projesi, bu hedefler doğrultusunda atılmış stratejik bir adımdır. Projemizin yaygınlaştırılması için çalışmalarımızı hızla sürdüreceğiz."

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