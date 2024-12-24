TÜBİTAK ve Kredi Kayıt Bürosu’ndan teknoloji iş birliği

TÜBİTAK BİLGEM ve Kredi Kayıt Bürosu finans sektörünün hizmetine sunulacak ve sektörün güncel ihtiyaçlarına cevap verecek teknolojik çözümler geliştirmek amacıyla bir iş birliğine imza attı.

Finans sektörüne öncülük edecek ve emsal olacak bu iş birliği çerçevesinde; TÜBİTAK tarafından geliştirilen bulut teknolojileri ile güvenlik ve yapay zekâ çözümleri KKB’nin desteği ile özel sektörün hizmetine sunulacak.

‘TEKNOLOJİ EKOSİSTEMİNE KATKILAR SUNACAK’

Protokol sonrasında konuyla ilgili açıklama yapan TÜBİTAK BİLGEM Merkez Başkanı Dr. Ali Görçin “TÜBİTAK BİLGEM olarak, yapay zekâ, bulut teknolojileri, büyük veri ve siber güvenlik gibi stratejik alanlardaki bilgi birikimimizi, finans sektörünün dijital dönüşümüne yön verecek yenilikçi çözümler geliştirmek için kullanmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Kredi Kayıt Bürosu ile yaptığımız bu iş birliği, sadece finans sektörünün ihtiyaçlarına yanıt vermekle kalmayacak, aynı zamanda Türk teknoloji ekosistemine de önemli katkılar sunacaktır. Bu protokol kapsamında, veri güvenliği, federe öğrenme ve Türkçe büyük dil modeli gibi alanlarda gerçekleştireceğimiz çalışmalar, sektörün dijitalleşme sürecini hızlandıracak ve daha güçlü bir teknoloji altyapısına geçişe olanak sağlayacaktır. Bu anlamda, bilimsel ve teknolojik birikimimizi böylesine önemli bir iş birliğine yönlendirmekten gurur duyuyor, protokolün ülkemiz ve sektörümüz için hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

SİBER GÜVENLİK, BULUT TEKNOLOJİLERİ, YAPAY ZEKA

Kredi Kayıt Bürosu Genel Müdürü Gökhan Şahin ise finans sektörünün hızla dijitalleşmeyi sürdürdüğüne ve toplumun bu yöndeki beklentilerinin arttığına dikkat çekerek, “Teknoloji ve inovasyon artık finans ve bankacılık alanlarının ana gündem maddeleri haline gelmiş durumda. Bu alandaki yatırımlar hızla genişliyor ve çeşitleniyor. Finansal teknolojiler dünyasında gelişen yeni iş modellerinin daha etkili olması için uygulamaların entegrasyonu çok büyük bir önem taşıyor. KKB olarak finans sektörünün gelişimine hizmet sunan ve teknolojinin getirdiklerine uyumlanan bir kurumuz. Finans sektörünün merkezinde konumlanıyor ve tüm paydaşları için katma değerli çözümler sunmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda hem finans sektörüne hem de özel sektöre yönelik teknolojik çözümlerin geliştirilmesine sunduğumuz katkıyı sürdürülebilir bir zemine taşımak istedik. Bu amaçla, bilimsel ve teknolojik gelişimin bayraktarı olan en değerli kurumlarımızdan biri olan TÜBİTAK’ın köklü birikiminden ve deneyiminden faydalanmak istedik. İmzalanan bu protokolle özellikle siber güvenlik, bulut teknolojileri ve yapay zekâ çözümleri gibi başlıklarda çalışmalar yürütülecek” dedi.