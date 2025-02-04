Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mevsim etkilerinden arındırılmış özel kapsamlı TÜFE göstergelerini yayımladı.

Buna göre, göstergelerin alt başlıklarından genel TÜFE ocakta aylık yüzde 3,38 arttı.

Geçen ay işlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE yüzde 3,69, enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE yüzde 3,42 artış kaydetti.

Endeks, enerjide yüzde 6,1, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 2,5, enerji ve gıda dışı mallarda yüzde 2,1 ve hizmette yüzde 4,59 arttı.

TÜİK, geçen yılın aralık ayına ilişkin söz konusu verilerde de revizyona gitti.

Mevsim etkilerinden arındırılmış özel kapsamlı TÜFE göstergelerinin ocakta aylık bazda değişimi (yüzde) şöyle: