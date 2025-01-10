Tüketiciyi sözde indirimle yanıltanlara 41,4 milyon lira ceza kesildi

Ticaret Bakanlığı, 2024 yılı boyunca "şahane cuma", "en uzun gün" veya "yılbaşı indirimi" gibi temalarla düzenlenen satış kampanyalarını mercek altında tutarken tüketiciyi yanıltan tanıtımlara Reklam Kurulu aracılığıyla 41,4 milyon liradan fazla idari para cezası kesildi.

AA muhabirinin Bakanlıktan edindiği bilgiye göre, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında, indirimli satış kampanyaları belli kurallar çerçevesinde uygulanıyor.

İndirimli satışların başlangıç ve bitiş tarihleri ile satışa sunulan mal veya hizmetin miktarı sınırlı ise bunun açık ve anlaşılır biçimde belirtilmesi gerekiyor.

İndirimli satış reklamlarında, tüketicileri yanıltabilecek ifade veya görüntülere yer verilmemesi, malın teslimi, hizmetin ifası, cayma hakkının kullanılması durumunda bedel iadesi gibi konularda belirlenen tüm sürelere eksiksiz riayet edilmesi isteniyor.

REKLAM KURULU REESEN İNCELEME YÜRÜTÜYOR

Bu yükümlülüklere uygun hareket edilmesi hem tüketiciler hem de satıcı ve sağlayıcılar açısından daha güvenli, sağlıklı alışveriş ortamı oluşması açısından önem taşıyor.

Yapılan denetimler sonucu aykırılıkların tespit edilmesi halinde gerekli idari müeyyideler uygulanırken özel indirim günlerine ilişkin de Bakanlık bünyesinde faaliyet gösteren Reklam Kurulu resen incelemeler gerçekleştiriyor.

Geçen yıl "şahane cuma", "en uzun gün" veya "yılbaşı indirimi" gibi temalarla düzenlenen satış kampanyaları da mercek altında tutuldu.

Bu kapsamda 2024'te indirimli satışlara ilişkin gündeme alınan 132 dosyanın 27'si hakkında durdurma, 89'u hakkında hem durdurma hem para cezası verilmesi kararlaştırıldı. İlgililere 41 milyon 353 bin 259 lira idari para cezası uygulandı.

Bakanlığa ulaşan şikayetlerden, tüketicilerin son dönemde en çok mesafeli satış-elektronik ticaret alanında gerçekleştirilen indirim kampanyalarıyla ilgili mağduriyetler yaşadığı belirlendi.

Şikayetlerin, yanıltıcı indirimler, lojistik süreçlerde aksama, ayıplı mal gönderimi, bedelinin tahsil edilmesine karşın ürünün gönderilmemesi, satıcı tarafından sipariş iptali, cayma hakkının kullandırılmaması gibi konularda yoğunlaştığı görüldü.

'SATICI HAKKINDAKİ ŞİKAYETLERİ İNCELEYİN'

Öte yandan Bakanlık, hazırladığı çeşitli bilgi notunda tüketicilere yönelik önerilerde de bulundu.

Buna göre, yanıltıcı uygulamalara maruz kalınmaması için alışveriş öncesinde arama motorlarında kısa bir ön inceleme yapılması önem taşıyor.

Satıcı veya sağlayıcının ayrıntılı bilgilerinin olup olmadığı, hakkındaki şikayetler ve bunlara ilişkin müşteri destek planları olup olmadığının incelenmesi gerekiyor.

Satın alınacak ürünün benzer mecralardan yaklaşık fiyatının araştırılması tavsiye ediliyor.

İnternet sitesinin sahte veya taklit bir site olması ihtimaline karşı kontroller yapılması öneriliyor. Sosyal medyadaki tanıtım ve ilanlarla ilgili olarak verilen site linklerinin taklit olması ihtimali dikkate alınarak, satıcı veya sağlayıcının kendi sitesinden ürün ve fiyatının kontrol edilmesi önemli görülüyor.

İnternet üzerinden alışverişlerde sitenin SSL sertifikası, 3D güvenlik veya sanal kartla ödeme gibi detaylara sahip olup olmadığı ve varsa bu tür ödeme yöntemlerinin tercih edilmesi hususlarına dikkat edilmesi gerekiyor.

Ödeme yapmadan önce tüketiciye iletilmesi gereken ön bilgilerin ayrıntılı şekilde okunması da muhtemel sorunların önüne geçilmesi bakımından önem taşıyor.