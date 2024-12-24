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Turistik Doğu Ekspresi seferlerine başladı: İşte rotadaki şehirler

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Doğu Ekspresi'ne ilave olarak Turistik Doğu Ekspresi'ni sefere koyduklarını belirterek, "Bugün başlayan yeni sezonunda 60 sefer gerçekleştireceğiz, yaklaşık 10 bin 500 seyahat tutkununa hizmet vereceğiz" dedi.

24 Aralık 2024 | 07:03
Turistik Doğu Ekspresi seferlerine başladı: İşte rotadaki şehirler

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Tarihi Ankara Garı'nda düzenlenen "2024-2025 Sezonu Turistik Doğu Ekspresi Treni Uğurlama Töreni"nde yaptığı konuşmada, ilk seferine 1949'da başlayan Doğu Ekspresi'nin hizmet verdiği her dönemde Türk kültür mirasının izinde olduğunu söyledi.
 

1 26 SAAT SÜRÜYOR

26 SAAT SÜRÜYOR Turistik Doğu Ekspresi'nin sadece bir tren yolculuğu olmadığına işaret eden Uraloğlu, "Ekspresimiz aynı zamanda Anadolu'nun kadim kültürünü, doğal güzelliklerini ve zengin tarihini keşfetmek isteyenler için eşsiz bir deneyim sunan zaman yolculuğudur. Doğu Ekspresi, Ankara-Kars hattında 75 yıldır 1360 kilometrelik parkurunu ortalama 26 saatte tamamlıyor" diye konuştu.

2 DÜNYANIN EN GÜZEL ROTALARIDAN BİRİ

DÜNYANIN EN GÜZEL ROTALARIDAN BİRİ Uraloğlu, dünyanın en güzel tren rotalarından biri olarak büyük ilgi gören Doğu Ekspresi'ne ilave olarak 29 Mayıs 2019'da yeni bir anlayışla Turistik Doğu Ekspresi'ni sefere koyduklarını anımsatarak, ekspresin, konforlu bir şekilde Türkiye'nin zengin kültürünü, doğal güzelliklerini ve tarihi mirasını dünyaya tanıtmanın en özel araçlarından biri olarak yol aldığını anlattı.

3 FARKLI BİR TATİL SEÇENEĞİ

FARKLI BİR TATİL SEÇENEĞİ Tren seferinin, özellikle gençler, doğa tutkunları, fotoğraf çekmek isteyen gruplar başta olmak üzere her yaştan yolcuya yüksek kalitede, farklı bir tatil seçeneği sağladığına dikkati çeken Uraloğlu, "2019'da ilk sefere konulduğundan bugüne kadar 71 bin yolcumuz seyahat etti. Ekspresin bugün başlayan yeni sezonunda da 60 sefer gerçekleştireceğiz, yaklaşık 10 bin 500 seyahat tutkununa hizmet vereceğiz" dedi

4 EŞSİZ BİR MANZARA ŞÖLENİ

EŞSİZ BİR MANZARA ŞÖLENİ Uraloğlı "Trenimiz, yolcularına Ankara-Kars yönünde Erzincan'da 2 saat 30 dakika, Erzurum'da 4 saat, Kars-Ankara yönünde ise İliç'te 3 saat 30 dakika, Divriği'de 2 saat 30 dakika ve Sivas'ta 3 saatlik duruşla eşsiz bir gezi ve manzara şöleni sunacak" değerlendirmesinde bulundu.

5 YOĞUN İLGİ VAR

YOĞUN İLGİ VAR Uraloğlu, Erzurum'un 2025'te Ekonomik İşbirliği Teşkilatı tarafından turizmin başkenti, Avrupa Spor Başkentleri ve Şehirleri Federasyonunca da 'Avrupa Kış Sporları Başkenti' seçildiğini söyledi.

6 'ŞEHRE HAREKET GETİRECEK'

'ŞEHRE HAREKET GETİRECEK' Erzurum'un 2025'te önemli iki etkinliğe başkentlik edeceğini bildiren Uraloğlu, "4 saatlik duruşla Erzurum'da mola verecek trenimizin şehre ayrı bir hareket getireceğine ve trenle seyahat eden yolcularımızın bu kentte gerçekleşecek aktivitelerden bazılarına doğrudan katılabilme ayrıcalığı yakalayacağına inanıyorum" diye konuştu.

7 BİLET BULMAK ZOR

BİLET BULMAK ZOR Bakan Uraloğlu, Turistik Doğu Ekspresi'ne yoğun ilgi olduğunu, vatandaşların bilet bulmakta güçlük yaşayabildiğini ve bu durumun özellikle Ankara'dan Kars istikametine yola çıkan trenlerde yaşandığını aktardı.

8 YENİ ROTALAR DA BAŞLADI

YENİ ROTALAR DA BAŞLADI Uraloğlu, Turistik Doğu Ekspresi'nden sonra yoğun talep üzerine Turistik Diyarbakır, Bölgesel Turistik Kars–Erzurum, Ankara-Tatvan Turistik ekspresleri gibi yeni rotaları da başlattıklarını anımsattı.
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