ARA
DOLAR
34,75
0,10%
DOLAR
EURO
36,59
0,29%
EURO
GRAM ALTIN
2963,05
0,67%
GRAM ALTIN
BIST 100
9857,27
1,82%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay'dan asgari ücret açıklaması

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay'dan asgari ücret açıklaması

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, asgari ücret artışının enflasyonu yükselttiği yönündeki yorumlar tepki göstererek, "Asgari ücret enflasyona sebep değil. Bunu nereden anlıyoruz. Bir senedir asgari ücrete zam gelmiyor ama fiyatlar artmaya devam ediyor." dedi.

03 Aralık 2024 | 16:51
TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay'dan asgari ücret açıklaması

Atalay, Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) tarafından TÜRK-İŞ Genel Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında, EMD Başkanı Mehmet Kaya moderatörlüğünde basın mensuplarını sorularını yanıtladı.

Kamuoyunda yaklaşık 5 aydır asgari ücretin konuşulduğuna dikkati çeken Atalay, uluslararası örgütlerden kredi derecelendirme kuruluşlarına, ekonomistlerden siyasi partilere kadar farklı kesimlerin asgari ücrete dair görüşlerini paylaştığını söyledi.

Bu süreçte, bazı çevrelerin asgari ücretin 2025 yılı tahmini enflasyonu kadar artırılması yönündeki görüşlerine tepki gösteren Atalay, şöyle konuştu:

"Biz bu ülke beraber yaşıyoruz. Bir yükü bir kesimin üzerine yıkmak doğru değil. Hükümetin ekonomi politikası var ama aynı zamanda sosyal politikasının da olması gerekiyor. Adil gelir dağılımı şu anda yok. MÜSİAD, 'asgari ücret artışı yüzde 25'i geçmesin' diyor. Fahiş fiyat artışları, kiralar ortada. Asgari ücret enflasyona sebep değil. Bunu nereden anlıyoruz. Bir senedir asgari ücrete zam gelmiyor ama fiyatlar artmaya devam ediyor. IMF başta olmak üzere uluslararası kuruluşlar, asgari ücretin ne kadar artırılmasını gerektiğini açıklıyorlar ama onlar masada yoklar."

- "Asgari ücret geçim ücretine dönüştü"

Asgari ücret rakamının kıdem tazminatı, işsizlik ödeneği, Genel Sağlık Sigortası primi de dahil 20'den fazla kalemi ilgilendirdiğine dikkati çeken Atalay, bu yönüyle toplumun tamamına yakının etkileyen asgari ücretin Türkiye'deki en büyük toplu iş sözleşmesi niteliğinde olduğuna değindi.

Atalay, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Asgari ücret geçim ücretine dönüştü. Asgari ücretle bundan 5 yıl önce en düşük ücret belirlenirken, şimdi geçim ücreti. 17 bin lira olan bu ücretle bir hafta geçinebilir misiniz? İşverenler 17 bin lirayı gözünün önüne getirsin. 12 bin lira emekli maaşı, 17 bin lira asgari ücret. Bu ülke ekonomi politikasını yaparken, sosyal politikasını da yapmalı."

Yeni yılda asgari ücretin ne oradan artırılması gerektiği yönündeki bir soru üzerine Atalay, "Hedef enflasyon mu gerçekleşen enflasyon mu deniyor. İkisine de katmıyorum. İkisi de doğru ve uygun değil. Sıkıntıları beraber paylaşmak durumundayız. Sıkıntıları dar gelirlilerin üzerine yıkmanın anlamı yok." dedi.

- "Türkiye'de köle pazarı dün de olmadı bugün de olamaz"

Atalay, 15 kişilik Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda TÜRK-İŞ'in 5 kişi ile temsil edildiğini belirterek, bu yıl da geçen yıl olduğu gibi TÜRK-İŞ heyetinde 4 işçinin yer alacağını, Ramazan Ağar başkanlığındaki heyette bu yıl aşçı, kuaför, taşeron işçi ve basın mensubunun olacağını duyurdu.

Türkiye'de asgari ücret seviyesini gerekçe göstererek fabrikalarını asgari ücretin daha düşük olduğu ülkelere taşıyanları da eleştiren Atalay, "O işverenler daha fazla kazanmanın derdinde. Gittikleri yerlerde 100 dolara, 150 dolara insanları çalıştırıyorlar. Orada köle pazarı var. Aynısını bu ülkede uygulayamazsınız. Türkiye'de köle pazarı dün de olmadı, bugün de olamaz, olmaması da gerekiyor." şeklinde konuştu.

0
  • ALTIN GRAM - TL 2963,05 0,67%
  • ALTIN ONS 2652,09 0,57%
  • BIST 100 9857,27 1,82%
  • DOLAR/JAPON YENI 149,058 -0,329%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,40384 -0,05268%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 106,45 0,3987%
  • DOLAR/TURK LIRASI 34,7503 0,1035%
  • EURO/DOLAR 1,052 0,1905%
  • EURO/TURK LIRASI 36,5942 0,2914%
  • STERLIN/DOLAR 1,26691 0,11577%
Borsa Haberleri
SPK ihraç verilerini yayınladı: İşte istatistikler
Borsada dün geri alım yapan 6 şirket (2 Aralık)
Bugün bir hissenin fiyatında düzeltme olacak (3 Aralık)
CW Enerji (CWENE) bedelsiz tarihi belli oldu
Erdemir'de 2024 değerlendirmesi, yatırımlar, yeni hedefler
Ebebek mağaza sayısını duyurdu
Doğanlar Mobilya'nın (DGNMO) Düzce GES yatırımı devreye alındı
Bugün 1 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak
Görevi boyunca hisseler yüzde 61 düştü, teknoloji devinin CEO'su emekli oldu
2 Aralık borsada gün sonu özeti: Yarın hangi veriler var?
Alarko Holding'ten (ALARK) geri alım açıklaması
Bir şirket daha bedelsiz sermaye artırımı için SPK'ya başvurdu (2 Aralık)
ATP Yazılım (ATATP) kesinleşen temettü miktarı ve tarihi duyurdu
Suwen Tekstil (SUWEN) mağaza sayısını duyurdu (30 Kasım)
Big Chefs (BIGCF) şube sayısını duyurdu (30 Kasım)
GERİ
İLERİ
SPK ihraç verilerini yayınladı: İşte istatistikler
Borsada dün geri alım yapan 6 şirket (2 Aralık)
Bugün bir hissenin fiyatında düzeltme olacak (3 Aralık)
CW Enerji (CWENE) bedelsiz tarihi belli oldu
Erdemir'de 2024 değerlendirmesi, yatırımlar, yeni hedefler
Ebebek mağaza sayısını duyurdu
Doğanlar Mobilya'nın (DGNMO) Düzce GES yatırımı devreye alındı
Bugün 1 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak
Görevi boyunca hisseler yüzde 61 düştü, teknoloji devinin CEO'su emekli oldu
2 Aralık borsada gün sonu özeti: Yarın hangi veriler var?
Alarko Holding'ten (ALARK) geri alım açıklaması
Bir şirket daha bedelsiz sermaye artırımı için SPK'ya başvurdu (2 Aralık)
ATP Yazılım (ATATP) kesinleşen temettü miktarı ve tarihi duyurdu
Suwen Tekstil (SUWEN) mağaza sayısını duyurdu (30 Kasım)
Big Chefs (BIGCF) şube sayısını duyurdu (30 Kasım)
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL