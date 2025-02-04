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Türk lirası reel anlamda 5 yılın zirvesinde

Reel efektif döviz kuru endeksi, Ocak 2025'te TÜFE bazında 2,97 puan artarak 75,44'e yükseldi.

04 Şubat 2025 | 16:28
Türk lirası reel anlamda 5 yılın zirvesinde

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yayınlanan geçici verilere göre, 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında geçen ay bir önceki aya kıyasla 2,97 puan artışla 75,44 oldu. Endeks, Aralık 2024'te 72,47 düzeyindeydi.

Bu dönemde Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi, 2,30 puan artışla 96,73'ten 99,03'e yükseldi.

Türk lirasının değeri, geçen yılın aynı dönemine göre TÜFE bazında 13,99 puan, Yİ-ÜFE bazında da 10,41 puan arttı.

Böylece, TÜFE'ye göre Türk lirasının reel değeri Mart 2020'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı

Öte yandan TCMB'den yapılan duyuruda, "2021-2023 dönemine ilişkin ülkelerin karşılıklı dış ticaret ve milli gelir verileri kullanılarak bu dönemin ülke ağırlıkları hesaplanmış olup, 2021 yılından sonraki dönemlerde TÜFE ve Yİ-ÜFE Bazlı reel efektif döviz kuru serilerinde bu ağırlıklar kullanılmıştır." ifadeleri yer aldı.

Duyuruda, ayrıca, İran riyali veri kaynağında değişiklik yapıldığı kaydedilerek, serbest piyasa kurunun esas alınmaya başlandığı ve bu kapsamda reel efektif döviz kuru serilerinin 2011'e kadar geriye götürülerek güncellendiği aktarıldı.

Bu kapsamda bugün yayımlanan Ocak 2025 verilerinin, söz konusu güncellemeleri içerdiği bildirildi. AA

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