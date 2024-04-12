ARA
Bist 100
9814,19
0,59%
Bist 100
Dolar/TL
32,358
0,1495%
Dolar/TL
Euro/TL
34,405
-0,7013%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0632
-0,8736%
Euro/Dolar
Altın/Gram
2519,94
2,26%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • Türk otomotiv sektörünün en çok ihracat yaptığı 10 ülke (ocak-mart 2024)

Türk otomotiv sektörünün en çok ihracat yaptığı 10 ülke (ocak-mart 2024)

Türkiye otomotiv endüstrisinin yılın ilk 3 ayındaki ihracatının 6 milyar 108 milyon 213 bin dolarla yüzde 66,9'u Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yönelik oldu.

12 Nisan 2024 | 11:55
Türk otomotiv sektörünün en çok ihracat yaptığı 10 ülke (ocak-mart 2024)

AA muhabirinin Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği ve Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden derlediği bilgiye göre, ocak-mart döneminde 190'dan fazla ülke, özerk ve serbest bölgeye ihracat yapan otomotiv sektörü, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,1 artışla 9 milyar 132 milyon 431 bin dolarlık ihracata imza attı.

Otomotiv endüstrisi, bu dönemde ülke ihracatının yüzde 14,3'ünü gerçekleştirdi.

Ülkeler bazında bakıldığında, AB ülkeleri, ocak-mart döneminde Türkiye'nin otomotiv ihracatında yüzde 66,9 payla ilk sırada yer aldı.

Bu ülkelere 3 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1 artışla 6 milyar 108 milyon 213 bin dolarlık dış satım yapıldı. Böylece AB ülkeleri, otomotiv ihracatında en önemli pazar konumunu korudu.

Birleşik Krallık'ın AB'den ayrılmasıyla dahil olduğu "diğer Avrupa ülkeleri" grubuna dış satım ise yüzde 27 artışla 1 milyar 228 milyon 919 bin dolar oldu.

Ana pazar Almanya'ya 1 milyar 264 milyon dolarlık ihracat

Otomotiv endüstrisinin ana pazarı olan Almanya, bu yılın ilk çeyreğinde de en çok ihracat yapılan ülke olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'den Almanya'ya geçen yıl ilk 3 ayda 1 milyar 271 milyon 286 bin dolar olarak gerçekleşen otomotiv ihracatı, bu senenin aynı döneminde 1 milyar 264 milyon 560 bin dolar olarak hesaplandı.

Birleşik Krallık, 1 milyar 21 milyon 510 bin dolarla ikinci sırada yer aldı.

Yine otomotiv sektörünün önemli pazarlarından AB üyesi Fransa'ya bu yılın ilk 3 ayında 968 milyon 873 bin dolarlık dış satım gerçekleştirildi.

Bu yılın ocak-mart döneminde, İtalya'ya 950 milyon 367 bin, İspanya'ya 501 milyon 645 bin, Slovenya'ya 398 milyon 589 bin, Polonya'ya 396 milyon 61 bin, Belçika'ya 385 milyon 730 bin ve Romanya'ya 246 milyon 924 bin dolarlık otomotiv ihracatı yapıldı.

Türk otomotiv endüstrisinin bu yıl ocak-mart döneminde en fazla ihracat yaptığı 8'i AB üyesi 10 ülke ve ihracat tutarları şöyle:

Ülkeİhracat (dolar)
Almanya1.264.560.912
Birleşik Krallık1.021.510.632
Fransa968.873.115
İtalya950.367.806
İspanya501.645.041
Slovenya398.589.184
Polonya396.061.097
Belçika385.730.133
ABD277.121.651
Romanya246.924.847


 

0
  • ALTIN GRAM - TL 2519,94 2,26%
  • ALTIN ONS 2422,05 2,1%
  • BIST 100 9814,19 0,59%
  • DOLAR/JAPON YENI 152,977 -0,19%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,37596 0,51464%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 93,458 0,5779%
  • DOLAR/TURK LIRASI 32,358 0,1495%
  • EURO/DOLAR 1,0632 -0,8736%
  • EURO/TURK LIRASI 34,405 -0,7013%
  • STERLIN/DOLAR 1,24401 -0,89899%
Günün En Çok Okunanları
İki yeni turistik tren geliyor... İşte fiyatları
Türkiye'de en çok otomobil satan Çin markaları
Türkiye'de en çok otomobil satan Çin markaları
Lagarde'den faiz değerlendirmesi: "FED'e değil verilere bağımlıyız"
Lagarde'den faiz değerlendirmesi: "FED'e değil verilere bağımlıyız"
Avrupa Merkez Bankası faiz indirimine yaklaşıyor
Avrupa Merkez Bankası faiz indirimine yaklaşıyor
Sendikaların 1 Mayıs programı belli oldu
Sendikaların 1 Mayıs programı belli oldu
Türk otomotiv sektörünün en çok ihracat yaptığı 10 ülke
Türk otomotiv sektörünün en çok ihracat yaptığı 10 ülke
2006'dan 2024'e; Bir dönem piyasanın hakimiydi; gittikçe geriliyor
2006'dan 2024'e; Bir dönem piyasanın hakimiydi; gittikçe geriliyor
Fed tutanaklarında ne mesajlar çıktı?
GERİ
İLERİ
İki yeni turistik tren geliyor... İşte fiyatları
Türkiye'de en çok otomobil satan Çin markaları
Lagarde'den faiz değerlendirmesi: "FED'e değil verilere bağımlıyız"
Avrupa Merkez Bankası faiz indirimine yaklaşıyor
Sendikaların 1 Mayıs programı belli oldu
Türkiye'de en çok otomobil satan Çin markaları
Lagarde'den faiz değerlendirmesi: "FED'e değil verilere bağımlıyız"
Avrupa Merkez Bankası faiz indirimine yaklaşıyor
Sendikaların 1 Mayıs programı belli oldu
Türk otomotiv sektörünün en çok ihracat yaptığı 10 ülke
Lagarde'den faiz değerlendirmesi: "FED'e değil verilere bağımlıyız"
Avrupa Merkez Bankası faiz indirimine yaklaşıyor
Sendikaların 1 Mayıs programı belli oldu
Türk otomotiv sektörünün en çok ihracat yaptığı 10 ülke
2006'dan 2024'e; Bir dönem piyasanın hakimiydi; gittikçe geriliyor
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL