Türkiye'deki 6 sektörün ürünlerinin 1 numaralı alıcısı aynı ülke

Tarihi yakın ilişkilerle Almanya, Türkiye'nin en önemli ticari ortağı konumunda. Küresel ekonomik aktiviteye ilişkin endişeler ve Avrupa ekonomisinin geçirdiği zor günlere karşın Almanya'dan Türk ürünlerine talep devam ediyor.

Kovid-19 ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nın da etkileriyle son dönemlerde Almanya'ya dış satımda duraklamalar olsa da iki ülke arasındaki yakın ilişkilerin devam etmesiyle ticarette iyileşmeler olduğu görülüyor.

Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck, geçen ay Berlin’de düzenlenen 6. Türk Alman Enerji Forumu’nda yaptığı konuşmada,Türkiye’nin daha fazla ticaret ve enerji ortaklığı kurmak istedikleri büyük ülkelerden biri olduğunu söylemişti.

Habeck, Almanya'nın enerji güvenliği ile Türkiye'nin ihracat fırsatları konusunda ilişkilerin yoğunlaştırılması durumunda iki ülke ekonomisinin bundan yararlanabileceğini vurgulayarak, "İki hükümet ve iki bakanlık da bunun farkına vardı. Bu yüzden işler iyi gidiyor. Sorunlar ortaya çıktığı yerlerde, bunları doğrudan bir hatla hızlı şekilde çözmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Almanya'ya ihracat 1,5 milyar doların üzerinden

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, kasım ayında 26 sektörden 224 noktaya ihracat gerçekleştirdi.

Almanya geçen ay Türk ihracatçıların en çok ürün sattığı ülke konumunda yer almaya devam etti ve bu ülkeye ihracat kasım ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,4 artarak 1 milyar 528,6 milyon dolara ulaştı. Böylece, bu dönemde Türkiye'nin 22,3 milyar dolarlık dış satımının yüzde 6,9'u Almanya'ya gerçekleşmiş oldu.

En fazla dış satım yapılan ülkeler arasında Almanya'yı 1 milyar 179,8 milyon dolarla İtalya, 1 milyar 167,1 milyon dolarla ABD, 1 milyar 33,1 milyon dolarla Birleşik Krallık ve 913,9 milyon dolarla Irak takip etti.

6 SEKTÖRÜN ÜRÜNLERİNE EN ÇOK TALEP GÖSTEREN ÜLKE

Sektörler bazında ülkelere göre dış satım rakamları incelendiğinde Almanya'nın kasım ayında 6 sektörün ürünlerine en çok talep gösteren ülke olduğu görüldü. Söz konusu sektörler, demir ve demir dışı metaller, deri ve deri mamulleri, fındık ve mamulleri, hazır giyim ve konfeksiyon, iklimlendirme sanayii ile kuru meyve ve mamulleri oldu.