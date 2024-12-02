Türkiye'nin Kasım'da en çok ihracat yaptığı 3 ülke

Ticaret Bakanlığının kasım ayına ilişkin geçici dış ticaret istatistiklerinden oluşan veri bülteni bugün yayımlandı.

GTS esas alınarak hazırlanan verilere göre ihracat, kasımda 2023'ün aynı ayına kıyasla yüzde 3,1 azalışla 22 milyar 291 milyon dolar, ithalat ise yüzde 2,4 artışla 29 milyar 654 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Aynı dönemde dış ticaret hacmi yüzde 0,1 azalarak 51 milyar 945 milyon dolara düştü. Dış ticaret açığı, bu dönemde yüzde 23,3 artarak 7 milyar 363 milyon dolar oldu.

İhracatın ithalatı karşılama oranı, geçen ay yıllık bazda 4,2 puan azalışla yüzde 75,2, enerji verileri hariç tutulduğunda 2,5 puan azalarak yüzde 87,9, enerji ve altın verileri hariç tutulduğunda 0,1 puan azalarak yüzde 94,8 oldu.

- Ürün, ülke ve ülke gruplarına göre ihracat

Geçen ay en çok ihracat yüzde 6,1 azalış ve 10 milyar 749 milyon dolarla "ham madde (ara mallar)" grubunda gerçekleşti. Bu grubu yüzde 3 artış ve 8 milyar 414 milyon dolarla "tüketim malları", yüzde 14 azalış ve 2 milyar 813 milyon dolarla "yatırım (sermaye) malları" takip etti.

Söz konusu ayda sektörlere göre ihracatın payı, imalat sanayisinde yüzde 93,6 (20 milyar 875 milyon dolar), tarım, ormancılık ve balıkçılıkta yüzde 4,3 (963 milyon dolar), madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 1,4 (323 milyon dolar) olarak gerçekleşti.

ALMANYA, ABD, İNGİLTERE

Kasımda en fazla ihracat yapılan ülke, 1 milyar 681 milyon dolarla Almanya oldu, bu ülkeyi 1 milyar 465 milyon dolarla ABD ve 1 milyar 266 milyon dolarla İngiltere izledi.

İhracatta en çok paya sahip ilk 10 ülkenin toplam ihracat içindeki oranı yüzde 48,1 olarak hesaplandı.

Kasımda en fazla ihracat yapılan ülke grupları, 9 milyar 365 milyon dolarla Avrupa Birliği (AB), 3 milyar 664 milyon dolarla Yakın ve Orta Doğu ülkeleri, 3 milyar 487 milyon dolarla diğer Avrupa ülkeleri olarak kayıtlara geçti.

- İthalat verileri

Kasımda en çok ithalat, yüzde 3,4 artışla ve 20 milyar 273 milyon dolarla "ham madde (ara mallar)" grubunda gerçekleştirildi. Bu grubu yüzde 15,6 artış ve 5 milyar 160 milyon dolarla "tüketim malları", yüzde 15,5 azalış ve 4 milyar 129 milyon dolarla "yatırım (sermaye) malları" izledi.

Sektörlere göre ithalat payı, imalat sanayisinde yüzde 80,8 (23 milyar 972 milyon dolar), madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 13,2 (3 milyar 912 milyon dolar), tarım, ormancılık ve balıkçılıkta yüzde 3 (904 milyon dolar) olarak hesaplandı.

EN ÇOK İTHALAT YAPILAN 3 ÜLKE

Kasımda en fazla ithalat yapılan ülkeler, 3 milyar 670 milyon dolarla Rusya, 3 milyar 632 milyon dolarla Çin ve 2 milyar 302 milyon dolarla Almanya oldu.

İthalatta en çok paya sahip ilk 10 ülkenin toplam ithalat içindeki payı yüzde 59,4 olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu ayda en fazla ithalat yapılan ülke grupları, 9 milyar 445 milyon dolarla AB, 7 milyar 138 milyon dolarla Asya ülkeleri ve 6 milyar 140 milyon dolarla diğer Avrupa ülkeleri olarak belirlendi.

- Ocak-kasım döneminde dış ticaret açığı yüzde 27 azaldı

GTS kapsamında ocak-kasım döneminde ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,5 artışla 238 milyar 486 milyon dolar, ithalat yüzde 6,4 azalışla 311 milyar 703 milyon dolar, dış ticaret hacmi de yüzde 2,7 düşüşle 550 milyar 189 milyon dolar olarak hesaplandı.

Bu dönemde dış ticaret açığı yüzde 27 azalarak 73 milyar 216 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 76,5 oldu.