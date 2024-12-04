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Türkiye'nin kasımda ihracatını en fazla artırdığı ülke

Avrupa ekonomisine ilişkin sıkıntılara karşın bölgeden Türk ürünlerine talep devam ediyor. Kıtanın önde gelen ekonomilerinden İtalya'ya da dış satım artarken, ülkeden özellikle sanayi ürünlerine talep geliyor.

04 Aralık 2024 | 14:10
Türkiye'nin kasımda ihracatını en fazla artırdığı ülke

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin geçen ay değer bazında ihracatını en fazla artırdığı ülke İtalya oldu.

Türkiye'nin kasım ayında bu ülkeye dış satımı geçen yılın aynı dönemine göre 137,4 milyon dolar artış gösterdi. İhracat artışında bu ülkeyi, 102,3 milyon dolarla ABD, 90,8 milyon dolarla Ukrayna, 71,4 milyon dolarla Slovakya, 70,2 milyon dolarla Birleşik Krallık oldu.

Kasımda İtalya'ya 1 milyar 179 milyon dolarlık, ABD'ye 1 milyar 167 milyon dolarlık, Ukrayna'ya 341,7 milyon dolarlık, Slovakya'ya 132,5 milyon dolarlık, Birleşik Krallık'a 1 milyar 33 milyon dolarlık dış satım yapıldı.

En fazla ihracat yapılan ülkeler arasında İtalya 2'nci oldu

Söz konusu dönemde, Türkiye'nin en fazla dış satım yaptığı ülkeler, Almanya, İtalya, ABD, Birleşik Krallık ve Irak oldu.

Kasım ayında Almanya'ya 1 milyar 528 milyon dolarlık, Irak'a 913,9 milyon dolarlık ihracat yapıldı.

Otomotiv sektörü, kasımda 359,8 milyon dolarla İtalya'ya en fazla ihracat yapan sektör oldu.

Bu sektörü, 151 milyon dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 81,3 milyon dolarla çelik, yaklaşık 70 milyon dolarla fındık ve mamulleri, 66,3 milyon dolarla demir ve demir dışı metaller sektörleri izledi.

Sektörlerin İtalya'ya ihracat artışında da otomotiv sektörü zirvede yer aldı. Otomotiv endüstrisinin kasım ayında İtalya'ya dış satımı 71,3 milyon dolar arttı. İhracat artışında bu sektörü 45,7 milyon dolarla çelik, 30 milyon dolarla fındık ve mamulleri, 14,7 milyon dolarla demir ve demir dışı metaller, 14,5 milyon dolarla makine ve aksamları sektörleri izledi.

Makine ve aksamları sektörü İtalya'ya bu dönemde 57,2 milyon dolarlık dış satım gerçekleştirdi.

En fazla ihracat İstanbul'dan

Kasım ayında İtalya'ya en fazla ihracatı 387,3 milyon dolarla İstanbullu şirketler gerçekleştirdi.

İstanbul'u 160,9 milyon dolarla Bursa, 130 milyon dolarla Kocaeli, 71,6 milyon dolarla Sakarya, 62,2 milyon dolarla İzmir izledi.

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