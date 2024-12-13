Türkiye'ye ekimde en fazla doğrudan yatırımın geldiği 3 ülke

Buna göre, ocak-ekim döneminde Türkiye'ye giren UDY miktarı, yıllık bazda yüzde 1 düşüşle 8,5 milyar dolar oldu. 2002 yılından bu yana gerçekleşen UDY'lerin toplam değeri ise 272 milyar doları aştı.

Ekimde UDY girişlerinin 417 milyon doları yatırım sermayesi, 170 milyon doları borçlanma araçları, 188 milyon doları yabancı uyruklulara gayrimenkul satışı yoluyla kaydedildi. Aynı ay içinde yatırım tasfiyelerinin 5 milyon dolar değerinde aşağı yöndeki etkisiyle ekimdeki toplam UDY girişi, 770 milyon dolar oldu.

Önceki ay gerçekleşen 417 milyon dolar değerindeki yatırım sermayesi girişlerinin 104 milyon dolarını (yüzde 25) "toptan ve perakende ticaret" yatırımları oluşturdu. "Ulaşım araçları imalatı", geçmiş kümülatif performansının üzerinde performans sergileyerek yatırım sermayesi girişlerinin yüzde 17'sini çekti. En fazla yatırımın gerçekleştiği diğer sektörler, yüzde 8'er payla "bilgi ve iletişim" ile "mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler" oldu.

Ekimde en fazla yatırım Almanya ve Hollanda'dan geldi