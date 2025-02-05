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Üniversite öğrencisine ayda 5 ila 15 bin lira kazanma fırsatı

Bakan Işıkhan, İŞKUR Gençlik Programı'na başvuruların 1 hafta sonra başlayacağını bildirdi. Program kapsamında kamu üniversitelerinde okuyan öğrencilere programa kaç gün katıldıklarına bağlı olarak ayda 5 bin ila 15 bin lira gelir desteği verilecek.

05 Şubat 2025 | 11:34
Üniversite öğrencisine ayda 5 ila 15 bin lira kazanma fırsatı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İŞKUR Gençlik Programı'na başvuruların 1 hafta sonra başlayacağını açıkladı.

Işıkhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kamu üniversitelerinde okuyan öğrencilere müjde verdiğini, İŞKUR Gençlik Programı ile İŞKUR'un gençlere sunduğu hizmetlerin tek bir platform altında birleştirildiğini belirtti.

Gençlere üniversitede okudukları dönemde deneyim kazanmalarına katkı vereceklerini anlatan Işıkhan, "Cep harçlıklarına kısmen de olsa destek vereceğiz. Gençlerin istihdam piyasalarına girdiklerinde daha hazırlıkları olmaları için dersler vereceğiz. Mülakat teknikleri, CV hazırlama, iş arama motivasyonuyla ilgili dersler, halkla ilişkiler, finansal okuryazarlığı gibi temel dersleri bu eğitim döneminde vereceğiz." diye konuştu.

Bakan Işıkhan, "tecrübe eksikliğinin" gençlerin çalışma hayatına katılmalarındaki en büyük bariyerlerden biri olduğuna dikkati çekerek, "Biz İŞKUR Gençlik Programı'yla bu bariyeri kaldırıyoruz. Üniversitede öğrencilerimiz okurken aynı zamanda üniversitelerde ve istedikleri alanlarda çalışabilecekler." dedi.

GÜNLÜK 1083 LİRA ÖDEME YAPILACAK

İŞKUR Gençlik Platformu ya da İŞKUR Mobil Uygulaması üzerinden gençlerin programdan faydalanabileceğini vurgulayan Işıkhan, "Her üniversitenin kendi öğrencileri haftalık azami olarak 3 gün çalışabilecek. Programa katılan gençlerimize günlük 1083 lira ödeme yapacağız. Öğrencilerin programa ayda 5 gün katılmaları halinde yaklaşık 5 bin 415 lira, 14 gün çalışmaları halinde ise yaklaşık 15 bin 162 lira gelir desteği vereceğiz. Program süresince öğrencilerimize kısa vadeli sigorta primlerini işveren olarak biz yatıracağız. Programımıza ilişkin tüm ayrıntılara gençlerimiz, 'genclik.iskur.gov.tr' adresinden ulaşabilirler." ifadelerini kullandı.

Programın gençler için hayırlı olmasını dileyen Işıkhan, kontenjanların gençlerin taleplerine göre artırılabileceğini söyledi.

Bakan Işıkhan, İŞKUR Gençlik Programı'na hane geliri 3 asgari ücretin altında olan öğrencilerin başvurabileceğini belirterek, "Gençlerimiz 1 hafta sonra da programa başvuruda bulunabilecek." diye konuştu.

Program ile gençlere önemli bir fırsat sunacaklarının altını çizen Işıkhan, rektörlerin programa yoğun ilgisinin olduğunu kaydetti.

ÖĞRENCİLERE İŞ GÜCÜ DENEYİMİ VE GELİR DESTEĞİ SAĞLAYACAK

İŞKUR Gençlik Programı, kamu üniversiteleri ile işbirliği içerisinde kamusal hizmetlerin desteklenmesi için üniversite öğrencilerine teorik ve pratik eğitimlerin verildiği kısmi zamanlı aktif iş gücü programı olarak uygulamaya konuldu.

Katılımcılara iş gücü deneyimi ve gelir desteği sağlayacak programdan kamu üniversitelerinin ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora örgün eğitimlerinde yer alan aktif öğrenciler yararlanabilecek.

Program, ağaçlandırma, geri dönüşüm, enerji verimliliği gibi sürdürülebilir kampüs faaliyetlerinin desteklenmesi, kampüs altyapı ve bakım faaliyetlerinin desteklenmesi, sosyal ve kültürel faaliyetlerin desteklenmesi, akademik ve idari destek faaliyetleri, toplumsal hizmet ve işbirliği faaliyetlerinin desteklenmesi, öğrenci gelişim ve uyum faaliyetlerinin desteklenmesi, dijital dönüşüm ve inovasyon faaliyetlerinin desteklenmesi, girişimcilik ekosistemi faaliyetlerinin desteklenmesi alanlarında uygulanabilecek.

Katılımcıların program esnasında başka bir işte sigortalı olmalarının önünde bir engel de bulunmuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünkü açıklamasında, programdan bu yıl 200 bin, gelecek 4 yıl boyunca toplam 1 milyon üniversiteli gencin istifade etmesinin planlandığını ifade etmişti. AA

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