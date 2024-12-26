ARA
DOLAR
35,28
0,13%
DOLAR
EURO
36,83
0,66%
EURO
GRAM ALTIN
2981,68
0,58%
GRAM ALTIN
BIST 100
10013,18
0,98%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Ünlü iş insanı hayatını kaybetti: Sahte alkol mü?

Denizcilik sektöründe faaliyet gösteren iş insanı Rıza Kalkavan 59 yaşında hayatını kaybetti. Rıza Kalkavan’ın ölümünde sahte alkol şüphesi bulunduğu belirtiliyor. Rıza Kalkavan, 2022 yılında hayatını kaybeden oyuncu Billur Kalkavan'ın kardeşiydi.

26 Aralık 2024 | 11:04
Ünlü iş insanı hayatını kaybetti: Sahte alkol mü?

Sözcü'de yer alan habere göre, Ortaköy'deki bir işletmeden satın aldığı alkollü içkiyi akşam yemeğinde tüketen Kalkavan aniden fenalaştı. İlk olarak görme kaybı yaşayan Kalkavan yakınları tarafından hastaneye kaldırıldı.  Yoğun bakıma alınan Kalkavan, tüm müdahalelere karşın bu akşam saatlerinde yaşamını yitirdi.  

59 yaşındaki iş insanının ölüm nedeni  henüz kesinleşmedi. Kalkavan'ın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Kalkavan'ın Ortaköy'de 30 kilo votkayı 6 bin liraya aldığı da iddialar arasında.

Acı haberi sosyal medyadan duyuran gazeteci Asena Özkan, şu ifadeleri kullandı:

"Sahte alkol bu kez çok yakınımdan can dostum Rıza Kalkavan'ı aramızdan aldı. Lütfen tanıdıklarınızı uyarın bu işin şakası yok bandrolsüz alkol tüketmesinler. Güzel insan Rıza Kalkavan anneciğinin ve bir tane ablan Billur'un yanında huzur içine uyu. Seni unutmamız olası değil" 

Rıza Kalkavan, Nazım Kalkavan ve Nuyan Kalkavan'ın oğlu, Billur Kalkavan'ın da kardeşiydi. Billur Kalkavan 15 Ekim 2022 tarihinde İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede akciğer kanseri sebebiyle 59 yaşında hayatını kaybetmişti.

 

0
  • ALTIN GRAM - TL 2981,68 0,58%
  • ALTIN ONS 2628,76 0,45%
  • BIST 100 10013,18 0,98%
  • DOLAR/JAPON YENI 157,45 0,149%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,43845 -0,08335%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 99,56 0,2265%
  • DOLAR/TURK LIRASI 35,2776 0,1345%
  • EURO/DOLAR 1,0401 -0,3907%
  • EURO/TURK LIRASI 36,8348 0,6569%
  • STERLIN/DOLAR 1,25318 -0,16888%
Borsa Haberleri
Çimento şirketi kar payı avansı ödeme kararı aldı
Borsada bugün temettü dağıtacak 1 şirket var: 6,95 TL
Bu hafta temettü dağıtan 5 şirket
25 Aralık borsada gün sonu rakamları: Gözler faiz kararında
Armada Gıda'nın halka arzında talep toplama başladı
Borsada dün geri alım yapan 12 şirket
ASELSAN duyurdu: 58,6 milyon dolar
Borsa İstanbul, 2025’e ‘temkinli iyimser’ giriyor
Borsada bugün temettü dağıtacak 1 şirket var (25 Aralık)
BİM (BIMAS) geri alım kararını duyurdu
Borsanın yeni şirketi, yeni iş ilişkisini duyurdu
Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Ergun: 200'ü aşkın büyük sanayi şirketimizi borsamıza davet ettik
Emlak Konut GYO (EKGYO) arsa alımını duyurdu
Faiz indirimi hangi sektörlere yarayacak?
Borsada bugün temettü dağıtacak 1 şirket var (24 Aralık)
GERİ
İLERİ
Çimento şirketi kar payı avansı ödeme kararı aldı
Borsada bugün temettü dağıtacak 1 şirket var: 6,95 TL
Bu hafta temettü dağıtan 5 şirket
25 Aralık borsada gün sonu rakamları: Gözler faiz kararında
Armada Gıda'nın halka arzında talep toplama başladı
Borsada dün geri alım yapan 12 şirket
ASELSAN duyurdu: 58,6 milyon dolar
Borsa İstanbul, 2025’e ‘temkinli iyimser’ giriyor
Borsada bugün temettü dağıtacak 1 şirket var (25 Aralık)
BİM (BIMAS) geri alım kararını duyurdu
Borsanın yeni şirketi, yeni iş ilişkisini duyurdu
Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Ergun: 200'ü aşkın büyük sanayi şirketimizi borsamıza davet ettik
Emlak Konut GYO (EKGYO) arsa alımını duyurdu
Faiz indirimi hangi sektörlere yarayacak?
Borsada bugün temettü dağıtacak 1 şirket var (24 Aralık)
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL