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Uygulama 1 Aralık'ta başlayacak... Cezası 4 bin 69 lira

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, kış lastiği zorunluluğunun 1 Aralık 2024-1 Nisan 2025 tarihlerini kapsayan 4 aylık dönemde geçerli olacağını belirtti.

21 Kasım 2024 | 12:46
Uygulama 1 Aralık'ta başlayacak... Cezası 4 bin 69 lira

Bakan Uraloğlu, yazılı açıklamasında, zorunlu kış lastiği uygulamasına ilişkin bilgi verdi. Kış lastiklerinin 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda yol tutuşunu artırdığını vurgulayan Uraloğlu, "Kış lastiği zorunluluğu 1 Aralık 2024-1 Nisan 2025 tarihlerini kapsayan 4 aylık dönemde geçerli olacak. Kış lastikleri kazaları önlemede hayati öneme sahip. Uygulama, şehirler arası yollarda tüm yolcu ve eşya taşıyan araçlar için zorunlu olacak. Hususi araç sahiplerinin de kış lastiği takmasını tavsiye ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Uraloğlu, il sınırları içinde kış lastiği uygulamasının valiliklerce belirlendiğini anımsatarak, valiliklerin uygulamayı Bakanlığın ilan ettiği tarih aralığı öncesi ve sonrası birer ay artırabildiğini bildirdi.

Sürücülerin duyuruları dikkatle takip etmelerinin önemli olduğuna dikkati çeken Uraloğlu, kamyon, çekici, tanker ve otobüs türü araçların dingilleri üzerindekilerin yanı sıra kamyonet, minibüs ve otomobillerin tüm lastikleri ile seyir esnasında değiştirilmek zorunda kalınan lastiklerin yerine takılacakların da "kış lastiği" olması gerektiğini vurguladı.

Uraloğlu, sadece buzlu zeminlerde kullanılabilen çivili lastiklerin de kış lastiği yerine geçtiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Araçta patinaj zinciri bulunması veya kullanılması kış lastiği zorunluluğunu ortadan kaldırmıyor, yine de araçlarımızda zincir, takoz ve çekme halatı gibi gerekli ekipmanların bulunmasını sağlayalım. Kış şartlarına uygun donanım ve ekipmanla seyahatlerimizi gerçekleştirmeyi ihmal etmeyelim. Denetimler sıkı şekilde yapılacak. Kamyon, çekici, tanker ve otobüslerde kış lastiği diş derinliği 4 milimetreden, kamyonet, minibüs ve otomobil türü araçlarda 1,6 milimetreden az olamaz. Diş derinliği lastik sırtının ortasına en yakın dişlerden ölçülür. Kış lastiklerinin yanaklarında (M+S) veya bununla birlikte kar tanesi işareti veya sadece kar tanesi şekli bulunması gerekiyor."

Kurallara uymayanlara para cezası

Kurallara uymayanlara 4 bin 69 lira ceza uygulanacağını aktaran Uraloğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı personelinin, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Ticaret Bakanlığının sınır kapılarındaki birimleri ile belediyelerin ilgili ekiplerinin denetimler için sahada olacağını bildirdi.

Uraloğlu, Bakanlık olarak kış şartlarına karşı tüm hazırlıkları tamamladıklarının altını çizerek, şu ifadeleri kullandı:

"Karayolları Genel Müdürlüğümüz, 68 bin 549 kilometrelik yol ağında 12 bin 634 makine-ekipman ve 13 bin 283 personelle hizmet verecek. Depolanan 737 bin 801 ton tuz ve kritik kesimler için hazırlanan 11 bin 576 ton kimyasal buz çözücü ve tuz çözeltisiyle kış aylarında yollarımızda kesintisiz trafik akışını sağlayacağız."

 

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