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Uygulama 1 Aralık'ta başlıyor: Kış lastiği fiyatları da cezası da cep yakıyor

Ticari araçlar için kış lastiği zorunluluğu 1 Aralık'ta başlıyor. Düzenlemenin yürürlüğe girmesinden önce lastikçilerde yoğunluk yaşanırken, lastik fiyatları da cezalar da cep yakıyor.

19 Kasım 2024 | 10:35
Uygulama 1 Aralık'ta başlıyor: Kış lastiği fiyatları da cezası da cep yakıyor

Ticari araçlar için kış lastiği zorunluluğu 1 Aralık'ta başlıyor. Zorunluluk 81 ildeki tüm ticari araçları kapsıyor. Düzenleme öncesi lastikçilerde yoğunluk arttı. NTV'de yer alan habere göre otomobiller için en düşük kış lastiği fiyatı bin 500 lira... Dört lastik birden değiştiğinde en düşük fiyat 6 bin lirayı buluyor. Buna bir de 600 lira değiştirme ücreti eklenecek. Araç modeli yükseldikçe fiyat da artıyor.

Kış lastiği takmayan ticari araçlara ceza var

Kış lastiği takmayan ticari araçlara 4 bin 69 lira idari para cezası verilecek.

Cezanın yeni yılda yeniden değerleme oranında artması bekleniyor.

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SPK’dan bir kişiye 6 ay işlem yasağı kararı
Doğanlar Mobilya (DGNMO) temettü tarihi ve miktarı
Sürdürülebilir hisseler BIST-100’ü geçti
Piyasaları haftaya yoğun gündem bekliyor: Yurt içinde gözler faiz kararında
Borsada haftanın 'en'leri: En çok kazandıran, kaybettiren, değerli 3 şirket
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