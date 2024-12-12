Türkiye'nin ihracatının artması ve Bulgaristan'ın yoğunluğa cevap verememesi nedeniyle Avrupa'ya açılan sınır kapısında yoğunluk yaşandı.Avrupa'ya geçiş için yüzlerce tır sürücüsü araçlarında bekleyişlerini sürdürüyor. İşte sürücülerin AA muhabirine anlattıkları:
1 'SIRA HER GEÇEN GÜN ARTIYOR'
İzmir'den Macaristan'a yük taşıyan tır şoförü Yüksel Atakan, AA muhabirine tır sırasının her geçen süre arttığını söyledi.
2 'Kuyrukta su yok, tuvalet yok'
Dün öğlenden bu yana kuyrukta beklediğini belirten Atakan, "Bugün de geçebileceğimi tahmin etmiyorum. Kuyrukta su yok, ekmek yok, tuvalet yok, ihtiyaçlarımızı karşılayamıyoruz." dedi.
3 Şoförler zorlanıyor
Aynı güzergaha yük taşıyan tır şoförü Mustafa Kıyak ise kuyrukta ihtiyaçlarını karşılayamadıkları için şoförlerin zorlandığını kaydetti.
4 1000'den fazla TIR
Uzayan kuyrukta 1000'in üzerinde tır sürücüsü sıranın kendisine gelmesini beklemeye devam ediyor.