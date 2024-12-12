ARA
DOLAR
34,87
0,01%
DOLAR
EURO
36,61
-0,04%
EURO
GRAM ALTIN
3001,62
-1,46%
GRAM ALTIN
BIST 100
10058,63
0,00%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Uzadıkça uzuyor: 31 kilometrelik TIR kuyruğu oluştu

Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan yurt dışına çıkmak için bekleyen tırlar yaklaşık 31 kilometrelik kuyruk oluşturdu.

12 Aralık 2024 | 17:11
Uzadıkça uzuyor: 31 kilometrelik TIR kuyruğu oluştu

Türkiye'nin ihracatının artması ve Bulgaristan'ın yoğunluğa cevap verememesi nedeniyle Avrupa'ya açılan sınır kapısında yoğunluk yaşandı.Avrupa'ya geçiş için yüzlerce tır sürücüsü araçlarında bekleyişlerini sürdürüyor. İşte sürücülerin AA muhabirine anlattıkları:

1 'SIRA HER GEÇEN GÜN ARTIYOR'

'SIRA HER GEÇEN GÜN ARTIYOR' İzmir'den Macaristan'a yük taşıyan tır şoförü Yüksel Atakan, AA muhabirine tır sırasının her geçen süre arttığını söyledi.

2 'Kuyrukta su yok, tuvalet yok'

'Kuyrukta su yok, tuvalet yok' Dün öğlenden bu yana kuyrukta beklediğini belirten Atakan, "Bugün de geçebileceğimi tahmin etmiyorum. Kuyrukta su yok, ekmek yok, tuvalet yok, ihtiyaçlarımızı karşılayamıyoruz." dedi.

3 Şoförler zorlanıyor

Şoförler zorlanıyor Aynı güzergaha yük taşıyan tır şoförü Mustafa Kıyak ise kuyrukta ihtiyaçlarını karşılayamadıkları için şoförlerin zorlandığını kaydetti.

4 1000'den fazla TIR

1000'den fazla TIR Uzayan kuyrukta 1000'in üzerinde tır sürücüsü sıranın kendisine gelmesini beklemeye devam ediyor.
0
  • ALTIN GRAM - TL 3001,62 -1,46%
  • ALTIN ONS 2677,34 -1,47%
  • BIST 100 10058,63 0%
  • DOLAR/JAPON YENI 152,255 -0,223%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,41981 0,24748%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 104,25 -0,9523%
  • DOLAR/TURK LIRASI 34,8699 0,0123%
  • EURO/DOLAR 1,0467 -0,2464%
  • EURO/TURK LIRASI 36,6067 -0,0381%
  • STERLIN/DOLAR 1,26731 -0,57662%
Borsa Haberleri
Gümüş, platin, paladyum: Borsa İstanbul'da 16 Aralık'tan itibaren yeni dönem
'Hisse senetleri ve pay senetlerinden kar elde eden 10 milyondan fazla yatırımcı var'
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' duyuran 5 şirket (11 Aralık)
11 Aralık borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
Borsada dün sermaye artırımı başvurusu duyuran 3 şirket
Hun Yenilenebilir Enerji'nden (HUNER) tahkim süreci açıklaması
Gübretaş, 70 milyon euroluk yatırımını duyurdu
Kasımda en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu
Borsada bugün 5 hissenin fiyatında düzeltme var
Borsada dün geri alım yaptığını duyuran 11 şirket (10 Aralık)
Halkbank duyurdu: 1 banka, 1 şirket geliyor
Bir şirket daha bedelsiz başvurusu duyurdu: Yüzde 200
3. çeyrek bilançoları iyi gelmedi: 3 rasyoda en iyi sonuçları elde eden 17 şirket
ASELSAN (ASELS) yeni sözleşme duyurdu
Halka arz edilecek şirketi Yönetim Kurulu üyesi anlattı
GERİ
İLERİ
Gümüş, platin, paladyum: Borsa İstanbul'da 16 Aralık'tan itibaren yeni dönem
'Hisse senetleri ve pay senetlerinden kar elde eden 10 milyondan fazla yatırımcı var'
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' duyuran 5 şirket (11 Aralık)
11 Aralık borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
Borsada dün sermaye artırımı başvurusu duyuran 3 şirket
Hun Yenilenebilir Enerji'nden (HUNER) tahkim süreci açıklaması
Gübretaş, 70 milyon euroluk yatırımını duyurdu
Kasımda en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu
Borsada bugün 5 hissenin fiyatında düzeltme var
Borsada dün geri alım yaptığını duyuran 11 şirket (10 Aralık)
Halkbank duyurdu: 1 banka, 1 şirket geliyor
Bir şirket daha bedelsiz başvurusu duyurdu: Yüzde 200
3. çeyrek bilançoları iyi gelmedi: 3 rasyoda en iyi sonuçları elde eden 17 şirket
ASELSAN (ASELS) yeni sözleşme duyurdu
Halka arz edilecek şirketi Yönetim Kurulu üyesi anlattı
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL