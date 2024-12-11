WFP: Türkiye'nin gıda güvenliğine desteği kritik rol oynuyor

Son iki yılda WFP, Türkiye’den 500 milyon ABD dolarından fazla gıda ve lojistik hizmeti alarak, hayat kurtaran insani yardımın Filistin, Sudan, Afganistan ve Yemen gibi krizden etkilenen ülke ve bölgelerdeki milyonlarca insana ulaşmasını sağladı. Türkiye’den yapılan gıda ürünü temini, WFP’nin bölgedeki acil durum operasyonları için, özellikle de Gazze’ye yapılan son sevkiyatlar açısından kritik önem taşıyor. Türkiye’den alınan gıda ürünlerinin kaliteli ve çeşitli olması WFP’nin ihtiyaç sahiplerine etkin şekilde besleyici gıda yardımında bulunmasını sağlıyor.

"1 HAFTADA GAZZE'YE 1 MİLYON TONA YAKIN TEMEL GIDA SEVK EDİLDİ"

WFP'den yapılan açıklamada, sadece son bir haftada Türkiye’den Gazze’ye 1.500 tonu sıcak yemek olmak üzere 1 milyon tona yakın temel gıda ürünü sevk edildi. Bu sevkiyatlar ihtiyaç sahiplerine hızlı ve etkili bir şekilde ulaştırılmak üzere titizlikle yönetildi.

CAHILL: İNSANİ YARDIM KARGOLARI ENGELLENMEMELİ

"Bölgedeki lojistik faaliyetlerimizin merkezinde yer alan Türkiye özellikle geçen yıl Gazze’de hayat kurtaran operasyonlarımızda kritik bir rol oynadı" diyen WFP Türkiye Ülke Direktörü Stephen Cahill şöyle devam etti: "Gazze’deki durum son derece vahim ve zaman daralıyor. Hayat kurtaran insani yardım kargolarının gecikmemesi veya engellenmemesi çok önemli. Türkiye’de tesis ettiğimiz güçlü tedarik zincirleri, Gazze’deki ailelerin acil gıda ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra bölgedeki genel gıda güvensizliğine yönelik faaliyetlerimizi de güçlendiriyor." WFP’nin Türk ortaklarıyla kurduğu iş birliği, temel ihtiyaç malzemelerinin hızlı bir şekilde tedarik edilmesini sağlayarak insani krizler karşısında uluslararası iş birliğinin önemini bir kez daha vurguluyor.