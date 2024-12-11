ARA
DOLAR
34,86
0,07%
DOLAR
EURO
36,65
-0,19%
EURO
GRAM ALTIN
3031,42
0,53%
GRAM ALTIN
BIST 100
10071,36
-0,27%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • WFP: Türkiye'nin gıda güvenliğine desteği kritik rol oynuyor

WFP: Türkiye'nin gıda güvenliğine desteği kritik rol oynuyor

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP), bölgedeki ciddi gıda güvenliği krizine yanıt olarak Türkiye’nin üstlendiği kritik tedarik ve lojistik merkezi rolüne dikkat çekti.

11 Aralık 2024 | 16:39
WFP: Türkiye'nin gıda güvenliğine desteği kritik rol oynuyor

Son iki yılda WFP, Türkiye’den 500 milyon ABD dolarından fazla gıda ve lojistik hizmeti alarak, hayat kurtaran insani yardımın Filistin, Sudan, Afganistan ve Yemen gibi krizden etkilenen ülke ve bölgelerdeki milyonlarca insana ulaşmasını sağladı.  Türkiye’den yapılan gıda ürünü temini, WFP’nin bölgedeki acil durum operasyonları için, özellikle de Gazze’ye yapılan son sevkiyatlar açısından kritik önem taşıyor. Türkiye’den alınan gıda ürünlerinin kaliteli ve çeşitli olması WFP’nin ihtiyaç sahiplerine etkin şekilde besleyici gıda yardımında bulunmasını sağlıyor. 

 

"1 HAFTADA GAZZE'YE 1 MİLYON TONA YAKIN TEMEL GIDA SEVK EDİLDİ"

WFP'den yapılan açıklamada, sadece son bir haftada Türkiye’den Gazze’ye 1.500 tonu sıcak yemek olmak üzere 1 milyon tona yakın temel gıda ürünü sevk edildi. Bu sevkiyatlar ihtiyaç sahiplerine hızlı ve etkili bir şekilde ulaştırılmak üzere titizlikle yönetildi.  

CAHILL: İNSANİ YARDIM KARGOLARI ENGELLENMEMELİ

"Bölgedeki lojistik faaliyetlerimizin merkezinde yer alan Türkiye özellikle geçen yıl Gazze’de hayat kurtaran operasyonlarımızda kritik bir rol oynadı" diyen WFP Türkiye Ülke Direktörü Stephen Cahill şöyle devam etti: "Gazze’deki durum son derece vahim ve zaman daralıyor. Hayat kurtaran insani yardım kargolarının gecikmemesi veya engellenmemesi çok önemli. Türkiye’de tesis ettiğimiz güçlü tedarik zincirleri, Gazze’deki ailelerin acil gıda ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra bölgedeki genel gıda güvensizliğine yönelik faaliyetlerimizi de güçlendiriyor."  WFP’nin Türk ortaklarıyla kurduğu iş birliği, temel ihtiyaç malzemelerinin hızlı bir şekilde tedarik edilmesini sağlayarak insani krizler karşısında uluslararası iş birliğinin önemini bir kez daha vurguluyor.    

0
  • ALTIN GRAM - TL 3031,42 0,53%
  • ALTIN ONS 2704,47 0,47%
  • BIST 100 10071,36 -0,27%
  • DOLAR/JAPON YENI 152,17 0,153%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,41363 -0,26%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 107,5 4,8501%
  • DOLAR/TURK LIRASI 34,8641 0,0684%
  • EURO/DOLAR 1,05 -0,2574%
  • EURO/TURK LIRASI 36,6466 -0,1852%
  • STERLIN/DOLAR 1,27551 -0,14053%
Borsa Haberleri
Borsada bugün 5 hissenin fiyatında düzeltme var
Borsada dün geri alım yaptığını duyuran 11 şirket (10 Aralık)
Halkbank duyurdu: 1 banka, 1 şirket geliyor
Bir şirket daha bedelsiz başvurusu duyurdu: Yüzde 200
3. çeyrek bilançoları iyi gelmedi: 3 rasyoda en iyi sonuçları elde eden 17 şirket
ASELSAN (ASELS) yeni sözleşme duyurdu
Halka arz edilecek şirketi Yönetim Kurulu üyesi anlattı
Borsada bugün temettü dağıtacak 2 şirket (11 Aralık)
Bugün 1 şirket bedelli sermaye artırımı yapacak (11 Aralık)
Borsada bugün 2 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak (11 Aralık)
Kasımda en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu
'İSO 500'deki şirketlerin sadece 89'u Borsa İstanbul'da, potansiyelimiz...'
Borsa İstanbul'da Suriye etkisi
Piyasalarda yıl sonu hesapları: Borsa, döviz, altın ve faizde son beklentiler; portföy önerileri
Borsada bugün 4 hissenin fiyatında düzeltme var
GERİ
İLERİ
Borsada bugün 5 hissenin fiyatında düzeltme var
Borsada dün geri alım yaptığını duyuran 11 şirket (10 Aralık)
Halkbank duyurdu: 1 banka, 1 şirket geliyor
Bir şirket daha bedelsiz başvurusu duyurdu: Yüzde 200
3. çeyrek bilançoları iyi gelmedi: 3 rasyoda en iyi sonuçları elde eden 17 şirket
ASELSAN (ASELS) yeni sözleşme duyurdu
Halka arz edilecek şirketi Yönetim Kurulu üyesi anlattı
Borsada bugün temettü dağıtacak 2 şirket (11 Aralık)
Bugün 1 şirket bedelli sermaye artırımı yapacak (11 Aralık)
Borsada bugün 2 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak (11 Aralık)
Kasımda en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu
'İSO 500'deki şirketlerin sadece 89'u Borsa İstanbul'da, potansiyelimiz...'
Borsa İstanbul'da Suriye etkisi
Piyasalarda yıl sonu hesapları: Borsa, döviz, altın ve faizde son beklentiler; portföy önerileri
Borsada bugün 4 hissenin fiyatında düzeltme var
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL