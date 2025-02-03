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Yalova'da şebeke suyundaki köpüğün nedeni belli oldu

Yalova Valiliği, kentin su ihtiyacını karşılayan Gökçe Barajı'nı besleyen Kadıköy ile Kurtköy Derivasyonu'ndaki köpüklenmenin nedeninin temizlik ve kişisel bakım ürünlerinde köpük arttırıcı amaçlı kullanılan bileşik olduğunu bildirdi.

03 Şubat 2025 | 12:18
Yalova'da şebeke suyundaki köpüğün nedeni belli oldu

Valilikten, Kadıköy-Kurtköy regülatör havuzunda köpüklenmeye yol açan maddeyi atan şüpheliler ve bu bileşiğin içeriğiyle ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, "İlimizin su kaynağını besleyen Kadıköy-Kurtköy regülatör havuzunda gözlemlenen köpüklenme ile ilgili olarak yapılan araştırmada dereye suyun köpürmesine neden olan maddenin (genellikle temizlik ve kişisel bakım ürünlerinde köpük arttırıcı olarak kullanılan bileşik) atıldığı tespit edilmiştir. Savcılık talimatıyla gözaltında bulunan şahıslardan 2 şüpheli tutuklanmış, 3 şüpheli ise serbest bırakılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri kullanıldı.

24 SAAT SU KESİNTİSİ YAŞANMIŞTI

Yalova'da kentin su ihtiyacını karşılayan Gökçe Barajı'nı besleyen Kadıköy ile Kurtköy Derivasyonu'nda 29 Ocak Çarşamba akşamı köpüklenme oluşması nedeniyle kentte 24 saat su kesintisi yaşanmış, hatlarda yapılan temizliğin ardından yeniden su verilmeye başlanmıştı. Şebeke suyuna dışarıdan müdahale edildiği iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında 5 şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Kurtköy Mahallesi Muhtarı Y.T, muhtar azası N.U. ile eski belediye çalışanları S.A, G.K. ve Ö.B. gözaltına alınmış, zanlılardan muhtar Y.T. ve eski belediye çalışanı S.A, "içilecek sulara zehir katarak veya başka suretlerle bunları bozarak kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürme" suçlamasıyla tutuklanmış, diğer şüpheliler savcılık sorgularının ardından salıverilmişti. AA

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