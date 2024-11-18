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Yetkisiz çakar kullananlara yeni cezalar yolda

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) yeni haftada iç güvenlik alanında düzenlemeler içeren kanun teklifini görüşecek. TBMM Genel Kurulu’nda görüşülecek yeni kanun teklifi, yetkisiz çakar kullananların ehliyetlerine 30 gün el konulması ile araçların da aynı süreyle trafikten men edilmesini kapsıyor. Teklif, ruhsatsız silah kullanımının cezasının artırılmasını da içeriyor.

18 Kasım 2024 | 09:40
Yetkisiz çakar kullananlara yeni cezalar yolda

TBMM Genel Kurulu, yetkisiz çakar kullananlara 96 bin lira para cezası verilmesini de içeren kanun teklifinin görüşmelerine başlayacak. Edinilen bilgiye göre, haftalık çalışmasına 19 Kasım Salı günü başlayacak Genel Kurul, iç güvenlik alanında düzenlemeler içeren, Dahiliye Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ni ele alacak.

Bu teklife göre, birinci sınıf mülki idare amirlerinin tespiti amacıyla gerçekleştirilecek inceleme ve değerlendirmeler, her yıl en fazla 2 defa İçişleri Bakanlığı tarafından yapılacak.

Polis Bakım ve Yardım Sandığının Emniyet Teşkilatı mensubu olan üyelerine veya ölümleri halinde mirasçılarına emeklilik yardımı, maluliyet yardımı ve ölüm yardımı; emekli olan üyelerine ise katılım payı kar payı ve ölüm yardımı yapılacak.

SİLAHINI ÜÇ KEZ ÇALDIRAN YA DA KAYBEDENE 5 YIL İZİN YOK

Üçüncü kez silahı çalınan veya silahını üçüncü kez kaybedenlerin silah vesikası geri alınacak ve bu kişilere fiil tarihinden 

itibaren 5 yıl geçmedikçe silah bulundurma ve taşıma izni verilmeyecek.

SİLAH PARÇASI SATANLARA 12 YILA KADAR HAPİS

Ateşli silahların namlu, sürgü, gövde, çerçeve, silindir, mekanizma başı, çıkarıcı, tırnak, ateşleme iğnesi gibi parçalarını da ülkeye sokanlara, satanlara 5 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası verilecek.

RUHSATSIZ SİLAHTA CEZA ARTIYOR

Ruhsatsız silah taşıyan, satın alan ve bulunduranlara verilen hapis cezasının 1 yıl olan alt sınırı 2 yıla, 3 yıl olan üst sınırı da 4 yıla çıkarılacak.

YETKİSİZ ÇAKARA TRAFİKTEN MEN CEZASI

Yetkisiz çakar ve tepe lambası kullananlara 96 bin lira ceza verilecek, sürücü belgeleri 30 gün süreyle geri alınacak ve araç aynı süreyle trafikten men edilecek.

BEKÇİLERİN YETKİLERİNE DÜZENLEME

Çarşı ve mahalle bekçisi durdurduğu kişi üzerinde veya aracında silah bulunduğu hususunda yeterli şüphenin varlığı halinde, zarar verilmesini önlemek amacıyla kişiyi yoklama suretiyle elle dıştan; araçların ise dışarıdan bakıldığında içerisi görünen bölümlerini kontrol edebilecek.

BÜTÇE GÜNDEMİ

Plan ve Bütçe Komisyonunda, 2025 yılı bütçesinin görüşmelerine devam edilecek. Komisyonda, pazartesi günü Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, salı günü Sağlık Bakanlığı, çarşamba günü İçişleri Bakanlığı, perşembe günü Dışişleri Bakanlığı, cuma günü de Kültür ve Turizm Bakanlığının bütçeleri ele alınacak.

Komisyonlar da toplanarak gündemdeki konuları görüşecek.

Dilekçe Komisyonu İlköğretim ile Ortaöğretim Kurumlarında Akran Zorbalığının Araştırılması ve Alınabilecek Önlemlerin Belirlenmesi Alt Komisyonunda, Milli Eğitim Bakanlığı ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) yetkilileri, milletvekillerini bilgilendirecek.

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu İslamofobi ve Irkçılık İnceleme Alt Komisyonunda, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı sunum yapacak.

Salı ve çarşamba günleri Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak.

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Borsada haftanın 'en'leri: En çok kazandıran, kaybettiren, değerli 3 şirket
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Borsada bugün bedelsiz başvurusu duyuran 2 şirket
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Borsada bugün temettü dağıtacak 1 şirket var (15 Kasım)
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