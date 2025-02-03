Yılın ilk enflasyon rakamları

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ocakta 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında tüketici fiyatları yüzde 56,35, yurt içi üretici fiyatları yüzde 39,5 arttı.

Aylık bazda TÜFE yüzde 5,03, Yİ-ÜFE yüzde 3,06 artış gösterdi.

Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 42,12, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 27,2 oldu.

Yıllık enflasyon TÜFE'de Temmuz 2023'ten bu yana en düşük oran olarak kayıtlara geçti. Yıllık enflasyon TÜFE'de, Temmuz 2023'te 47,83 olarak tespit edilmişti.

Beklentiler

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan 20 ekonomist, ocakta TÜFE'nin yüzde 4,29 artacağını öngörmüştü. Bu ortalamaya göre yıllık enflasyonun yüzde 41,11'e gerileyeceği hesaplanmıştı.

Yİ-ÜFE, yıllık bazda madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 33,4, imalatta yüzde 27,6 arttı

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE), ocakta yıllık bazda madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 33,4, imalatta yüzde 27,6, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 18,2 ve su temininde yüzde 54,39 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Yİ-ÜFE, ocakta bir önceki aya göre yüzde 3,06, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 27,2 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 39,5 artış kaydetti.

Sanayinin 4 sektörünün yıllık değişimleri, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 33,4, imalatta yüzde 27,6, su temininde yüzde 54,39, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 18,2 artış sergiledi.

Sanayinin 4 sektörünün aylık değişimlerine bakıldığında madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 3,57, imalatta yüzde 3,25, su temininde yüzde 16,84 artış gerçekleşti. Elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 0,44 azalış oldu.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri incelendiğinde, ara mallarında yüzde 23,27, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 37,44, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 37,42, enerjide yüzde 18,05 ve sermaye mallarında yüzde 25,61 arttı.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimlere bakıldığında ara mallarında yüzde 1,81, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 6,39, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 4,45, enerjide yüzde 2,27 ve sermaye mallarında yüzde 3,25 artış gözlendi.

Sektörler/Alt Gruplar Aylık (Yüzde) Yıllık (Yüzde) Madencilik ve taş ocakçılığı 3,57 33,40 İmalat 3,25 27,60 Elektrik, gaz -0,44 18,20 Su temini 16,84 54,39

Devam edecek