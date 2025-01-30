Yurt dışı müteahhitlik sektörü yılı 28,6 milyar dolarlık büyüklükle kapadı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye Müteahhitler Birliği'nde (TMB) düzenlenen "Yurt Dışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Hizmetleri 2024 Yılı Değerlendirmesi" toplantısına katıldı.

Burada konuşan Bolat, dünya ekonomisindeki sıkıntılara rağmen Türk müteahhit ve müşavirlerinin 2024'te dünyada "ay yıldızlı bayrağı" gururla dalgalandırmayı başardığını söyledi.

Türkiye'nin geçen yıl mal ihracatında 262 milyar dolarla Cumhuriyet rekorunu kırdığını, ithalatın 344 milyar dolara, dış ticaret açığının ise 82,2 milyar dolara gerilediğini anımsatan Bolat, kesin veriler açıklandığında hizmetler ihracatının 2024 yılında 114 milyar dolar civarında gerçekleşeceğini öngördüklerini bildirdi.

Bolat, hizmetler ticaretinde net 61 milyar dolarlık fazla beklendiğini belirterek, "Toplamda ülkemize 375 milyar dolar net döviz geliri sağladık. Cumhurbaşkanımız bize 2025 için 390 milyar dolarlık mal ve hizmet ihracatı hedefi çizdi, bunu hep birlikte başaracağız." diye konuştu.

137 ÜLKEDE 12 BİN 461 PROJE

Türk müteahhitlerinin 1972 yılından bugüne kadar 137 ülkede 12 bin 461 proje ve 533 milyar 800 milyon dolarlık inşaat projesini başarıyla tamamladığını aktaran Bolat, "Yurt dışı müteahhitlik sektörümüz 2024 yılını 28 milyar 600 milyon dolar proje büyüklüğüyle kapattı. Dünyadaki, özellikle batılı pazarlardaki ekonomik durgunluğa, ticaretteki korumacılık eğilimlerine rağmen bu proje büyüklüğünün yakalanmasını büyük bir başarı olarak görüyoruz." ifadesini kullandı.

Bolat, kazanılan bu bedelin yüzde 44,7'sinin Orta Doğu ve Körfez ülkelerindeki, yüzde 29,8'inin Afrika'daki, yüzde 13,2'sinin de Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) bölgesindeki projelerden oluştuğunu bildirdi.

‘BALKANLARDA CİDDİ ARTIŞ VAR’

Bu bölgelerden sonra Avrupa, Amerika ve Asya'nın geldiğini belirten Bolat, son yıllarda Balkanlar'da ciddi proje artışı görüldüğünü anlattı.

Cezayir'in de Türk müteahhitleri için önemli bir bölge olduğuna dikkati çeken Bolat, ayrıca Azerbaycan ve Özbekistan'da da önemli projelerin yer aldığını, Türk müteahhitlerinin özellikle Kalkınma Yolu Projesi'nde büyük hamleler içinde olduğunu söyledi.

‘SUUDİ ARABİSTAN BİRİNCİ’

Bolat, yurt dışı müteahhitlik hizmetlerinde ilk 10 büyük pazarda Suudi Arabistan'ın geçen yıl birinci sıraya yükseldiğini aktarırken, "Suudi Arabistan ile hem ticarete hem de müteahhitlikte çok büyük atağa kalktık, birlikte büyük işler başaracağız." değerlendirmesinde bulundu.

Birleşik Arap Emirlikleri, Irak, Uganda, Gabon, Cezayir, Polonya, Romanya ve Kazakistan'ın da bu sıralamada yer alan diğer ülkeler olduğuna işaret eden Bolat, Uganda'da demir yolu, Gabon ve Cezayir'de ise üstyapı ve konut projelerinin Türk müteahhit firmaları tarafından gerçekleştirildiğini anlattı.

Bolat, Dubai'deki metro projesi ihalesini de bir Türk konsorsiyumun kazanmasından mutluluk duyduklarını belirtti.

Bolat, yurt dışı teknik müşavirlik sektöründeki başarıya da dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Teknik müşavirlik, katma değeri yüksek bir sektördür. Sektör, 2024 sonuna kadar 138 ülkede, 3 milyar 460 milyon dolar proje değeriyle yaklaşık 3 bin proje ihalesini kazandı. Dünyanın en büyük 225 teknik müşavirlik firması sıralamasında 2024'te 8 firmamız 250'nin içine girmiştir, ülke bazında 7'nci sıradayız. 2024 yılında aldığımız işlerin değeri de 194 milyon 200 bin dolardır. Romanya ve Suudi Arabistan, Türk teknik müşavirlik firmalarının en önemli pazarları konumunda yer aldı. Geçen yıl en fazla proje listelenen ilk 10 ülke arasına Nepal ve Bangladeş girdi, geleneksel pazarlarımız da devam etti. Bangladeş'te hem Türk yatırımları hem Türk inşaat projeleri artıyor."

Türk firmalarının söz konusu projelerde görev alması için yürüttükleri çalışmalara da işaret eden Bolat, "Suudi Arabistan'ın açıkladığı 2030 vizyonu çok büyük projeler ihtiva ediyor. Irak, Kalkınma Yolu Projesi'yle ve büyük bir kalkınma hamlesine girişmesi nedeniyle büyük imkan vaat ediyor. Bunun yanında barışın sağlanması halinde Rusya-Ukrayna pazarlarında da Türk müteahhitlerinin ve müşavirlerinin yapacağı çok işler var. Çünkü orada rüştümüzü ispatlamış durumdayız." dedi.

‘SURİYE’NİN TEMELLERİ ATILIYOR’

Bolat, Türk Cumhuriyetleri ve yeni dönemiyle birlikte Suriye'nin de önemli pazarlar olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Yeni Suriye'nin temelleri atılıyor. Ticarette ilişkilerimiz hız kazandı. Müteahhitlikte de onarım, restorasyonlar ve yeni projelerle Suriye, önümüzdeki 10 yıllık süre zarfında Türk müteahhitlerinin, müşavirlerinin önemli rol oynayacakları bir ülke konumunda. Suriye yeniden imar, yeniden inşa edilirken bizlere ve tabii ki müteahhitlerimize, müşavirlerimize çok önemli görevler düşecek." AA