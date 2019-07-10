Ciroda yüzde 25-30 büyüme bekliyoruz
2019 ilk çeyrekte net satışlarımız yüzde 31 artışla 6 milyar 902 milyon TL’ye ulaştı. Ciromuzun 5 milyar 192 milyon TL’si beyaz eşya, 725 milyon TL’si tüketici elektroniği segmentlerinden geldi. 985 milyon TL ise diğer segmentlerden kaynaklandı.
Bu dönemde yıllık yüzde 36 artışla 2 milyar 239 milyon TL brüt kâr, yüzde 15 artışla 430 milyon TL faaliyet kârı, yüzde 65 artışla 261 milyon TL vergi öncesi kâr elde ettik. FVAÖK, 2018 ilk çeyrekteki 523 milyon TL’ye karşılık yüzde 30 artışla 679 milyon TL, net kâr 178
milyon TL’ye karşılık yüzde 27 artışla 225 milyon TL oldu.
Brüt kâr marjımız, 2018 ilk üç aydaki yüzde 31,2’den yüzde 32,4’e, vergi öncesi kâr marjımız yüzde 3’ten yüzde 3,8’e yükseldi. Faaliyet kâr marjımız yüzde 6,2, FVAÖK marjımız yüzde 9,8, net kâr marjımız yüzde 3,3 olarak gerçekleşti.
2019 ilk çeyrekte UFRS 16 standardının uygulanmasıyla 2019 ve uzun vadeli FVAÖK marjları beklentilerimizi revize ettik. 2019’da TL bazlı ciro büyümesi beklentimiz yüzde 25-30, FVAÖK marjı hedefimiz yüzde 11,5, uzun vadeli FVAÖK marjı hedefimiz ise yüzde 12.
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