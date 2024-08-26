Sabancı Holding'ten 39 milyon dolarlık satın alma

Sabancı Holding tarafından yapılan açıklamaya göre, 1 milyon 97 bin 330 lira nominal değere eşdeğer payların alımıyla birlikte Sabancı Topluluğu'nun Bulutistan'daki toplam sermaye payı yüzde 75,5 seviyesine yükseldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sabancı Holding Dijital Grup Başkanı Max Speur, satın almanın DxBV'nin yeni nesil veri merkezleri, bulut altyapısı ve platformlarıyla yönetilen hizmetlere yatırım yapma stratejisi doğrultusunda gerçekleştirildiğini belirtti.

Speur, "Sabancı Topluluğu olarak son yıllarda dijital teknolojiler konusundaki kararlılığımızı ortaya koyan çok sayıda önemli yatırımı hayata geçirdik. Bu kapsamda Sabancı Ventures'ın da yatırımlarından biri olan Bulutistan'ı DxBV portföyü içinde görmekten büyük memnuniyet duyuyoruz. Türk girişimcilerimizin vizyonu, yerelde edindikleri tecrübeleri yurt dışına taşıma başarıları ve büyüme potansiyellerini desteklemek bizim için gurur verici. Bulutistan'ın geliştirdiği ve sunduğu bulut çözümleriyle başarısını global pazarlarda daha da pekiştireceğine inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bulutistan Üst Yöneticisi (CEO) Begim Başlıgil de yatırımın ardından Türkiye ve diğer hizmet verilen ülkelerde daha büyük ve güçlü bir teknoloji ekosistemi oluşturmayı hedeflediklerini belirtti.

Başlıgil, "Bulutistan'ın teknoloji sektöründeki potansiyelini ortaya çıkararak bölge ekonomisine katkı sağlayıp bu alanda uluslararası bir oyuncu olmayı hedefliyoruz. DxBV ile birlikte daha da büyüyerek, başarılı projelere imza atacağımıza inanıyoruz. Bize güvenen değerli müşterilerimize, iş ortaklarımıza, çalışanlarımıza ve yatırımcılarımıza teşekkürü bir borç biliyor, yeni ortaklık yapımızla hep birlikte geleceğe daha umutlu ve güçlü adımlarla ilerleyeceğimize inanıyoruz." ifadelerini kullandı.