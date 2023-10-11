Hun Yenilenebilir Enerji tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklamaya göre şirketin yüzde 35,24 oranında paylarına sahip olan Koray Holding A.Ş. Yönetim Kurulu'nca yapılan değerlendirmeler sonucunda holding paylarının halka arz edilmesine ve bu çerçevede gerekli çalışmaların yapılmasına karar verildi.

Açıklamaya göre, halka arz süreci kapsamında, Kayıtlı Sermaye Sistemine geçiş ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hale getirilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na 10 Ekim tarihinde başvuru yapıldı.

Koray Holding'in internet sitesinde yer alan bilgilere göre Koray Holding, Türkiye’de 100,16 MWp ve Ukrayna’da 6,97 MWp kurulu güç olmak üzere toplamda 107,13 MWp büyüklüğünde enerji santrali portföyüne erişti.

Holding, aynı zamanda 10,5 MW mekanik kurulu güce sahip biyokütle enerji santrali projesini de 2020 sonunda devreye alarak faaliyete geçirdi.

Koray Holding enerji portföyünde ortaklığı bulunan toplam 38,14 MW mekanik kurulu güç büyüklüğünde hidroelektrik santrallerine de yer veriyor.