İlk mağazasını Hamburg’ta 1955 yılında açan Tchibo bugün binden fazla mağaza ve 22 bin 300 satış noktasıyla sekiz ülkede faaliyet gösteriyor.

Türkiye’de 15 yıldır şirketin faaliyet gösterdiği ülkeler arasında bulunuyor. 2017’den bu yana Migros ve Macrocenter’larda kahveleriyle yer alan marka, Türk kahvesini dünyaya açıyor. 2018’den beri 100 gramlık Türk kahvesi paketleri satıyor.

Tchibo Türkiye Genel Müdürü Tuba Yapıncak, “Büyük ilgi gören Tchibo Türk kahvesinin paketli satışları yıl sonunda hedeflerimizin iki katına çıktı. Şimdi Almanya’daki marketlerde de satılıyor” diye konuşuyor.