“Finans ve dijitalde yatırımlarımız olacak”

Bor Holding, iki genç profesyonelin hayali olarak 2013 yılında kuruldu. Otomobil kiralama ve filo yönetimi konusunda uzmanlanmış global bir şirkette çalışan Özgür Cem Hancan ve Müge Çetin, bu alanda butik hizmet veren bir şirket kurma fikriyle Borlease Otomotiv’in temellerini attı.

Ekonomist’in 16 Şubat - 1 Mart 2025 tarihli sayısından

Ardından 2018 yılında Magdeburger Sigorta ve 2019 yılında bünyesine kattığı global araç kiralama firması SIXT ile Bor Holding, sigortacılık ve otomotiv sektörlerinin güçlü markalarını çatısı altına aldı. Bor Holding, bugün otomotiv, sigorta ve teknoloji alanlarında faaliyet gösteren 10 milyar TL ciroya sahip bir holding haline gelmiş durumda.

“Orta vadede özellikle finans ve dijital alanında girişimler ve yatırımlar masamızda olacak. Bu alandaki şirketleri yakından inceliyoruz” diyen Bor Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Müge Çetin’e yeni dönem hedeflerini sorduk.

Ekim 2023’te ilk girişiminiz olan Borlease’i halka arz ettiniz. Bu stratejik adım size nasıl bir ivme kattı?

Filomuzu büyütme konusunda iş planı yapmıştık. 2 binin üzerinde yeni araç kattık filomuza. Yüzde 20 gibi büyüme hedefimiz vardı. Bunu da gerçekleştirdik. Mevcutta 8 bin 300 araçlık bir filomuz var. Araç kiralama işinde istikrarlı büyümemiz sürüyor. Bizim ismimiz daha çok Sixt’le tanınıyor. Galatasaray’ın göğüs sponsoruyuz ve beşinci senemizi bitiriyoruz artık mayıs ayında. Borlease halka açık olan şirketimiz; aynı zamanda Sixt’in de yüzde 100 sahibi. Bu sürecin holdinge bilinirlik anlamında katkısı oldu.

“Bütçemizi pazardaki daralmaya göre yaptık”

“2025’in zorlu geçeceğini düşünüyorum. 2023 yılında kurdaki yükseliş, ikinci eldeki fiyat artışlarıyla pazardaki dengeler bozuldu. Berberler bile araba kiralama işine girdi, esnaf yan iş olarak galericilik yapmaya başladı. Herkesin bir araba alım satım gündemi vardı hayatında. Çünkü ciddi kâr marjı vardı. Şimdi artık bunlar yok. Ve bu yıl içerisinde de olmasını beklemiyorum. Arzın azalmasını bekliyoruz. Hatta özellikle o dönemde bu sektöre girmiş şirketlerin bu işlerden çıkacağını düşünüyoruz. Biz bütçelerimizi pazarın daralma senaryosuna göre yaptık.”

2024 yılı sizin için nasıl geçti?

2024 yılı finansal raporları açıklanmadığı için net cevap veremiyorum ama tüm Bor Holding grup şirketlerinde yaklaşık 10 milyar TL’lik ciroya ulaştık. Geçen yıl sigorta tarafında üretimi üç katından fazla artırdık. Bir önceki yıl üretimimiz yaklaşık 1,5 milyar TL civarındaydı. Bu artışta enflasyon da etkili tabii ancak biz enflasyonun da çok üzerinde, ciddi bir reel büyüme kaydettik. Sektörden bu çerçevede olumlu anlamda ayrıştık. 2023 yılı sonunda hayat dışı tarafta hizmet veren 70 şirket arasında 29’uncu sıradaydık. 2024 yılı sonunda ise 23’üncü sıraya kadar tırmandık. Hayat tarafında bir üretimimiz olmadığı için o tarafı değerlendiremiyorum. Bu süreçte pazar payımızı da artırdık. Sektördeki dev şirketlere bakarsanız aslında küçük rakamlardan bahsediyoruz ancak yükselişimiz yine de dikkat çekici. 2023 yılı sonundaki 0,41’lik pazar payımızı mevcut durumda ikiye katlayarak 0,86’lara getirdik. Kısa sürede yüzde 1’leri yakalayacağımızı düşünüyorum. Geçtiğimiz yıl sonu itibarıyla Türkiye Sigorta, Allianz Sigorta, Anadolu Sigorta ve Axa Sigorta yaklaşık yüzde 44’lük bir pazar payı ile sektörü domine ediyor. Biz geri kalan şirketler yaklaşık yüzde 50’lik pazar payını paylaşıyoruz. İşte biz o paydan ciddi bir miktar elde etmeyi başardık. Magdeburger Sigorta’yı satın aldığımızda Mayıs 2018’di. Ülke çapında teşkilatlanma, acente ilişkilerimizi geliştirme, altyapı geliştirmeleri derken 2024 yılı itibarıyla artık ciddi ivmelenmeye başladık. Şu eksponansiyel bir büyüme kaydediyoruz. Kârlılığımızı da koruyarak büyümemizi sürdürülebilir bir şekilde devam ettirmek istiyoruz. Holding olarak enflasyon kadar büyürüz bu yıl.

Yeni dönemde odağınızda hangi başlıklar var?

2022 yılında Bor Holding çatısı altında Estasyon markasıyla elektrikli araç şarj ağı işletmecisi olarak sektöre giriş yaptık. Şu an 38 lokasyonda, 72 adet AC, 32 de DC ünitemiz var. Orada büyüme devam ediyor. Diğer taraftan geçen yıl sanayi işine girdik. Yektamak adına özel mühendislik işleri yapan bir şirketi satın aldık. Yektamak’ın patentli bir ürünü var. Tersane, liman gibi büyük taşımaların yapıldığı alanlarda patentli ürünüyle özel lojistik çözümler sunuyor. İki mühendisin kurduğu bu şirketi Bor Holding’in finansal ve pazarlama gücüyle birleştirerek hızla büyütmeyi hedefliyoruz. Projeye özel çözümler geliştiren bu şirket şimdiden farklı sektörlerde yeni işler geliştirmeye başladı. Hedefimiz bu markayı orta vadede yurt dışına açabilmek.

2025 yılında yeni alanlara yatırım planı var mı?

2025’te yeni işlere girmek yerine mevcut işlerimizi derinleştirme ve büyütme kararı aldık. Son birkaç yıldır yaptığımız yatırımlarla şirket içinde ciddi eksponansiyel bir büyüme var. Doğal olarak bir şeyler geriden geliyor. Mesela kurumsallaşma, dijitalleşme konularına daha fazla odaklanmak istiyoruz. O yüzden bu yılı kendi içimizde yeni bir yatırımı yapmak yerine mevcut işlerimizde derinleşme, o işleri büyütme, sürdürülebilir kârlılık noktasını hedefleme olarak planladık. Şirketi kurduğumuz günden beri hedefimiz hiç ‘bu bize yeter, kendi yağımızda kavrulalım’ olmadı. Hep bir idealimiz, hep bir hayalimiz vardı. Onun için çalıştık. Büyümek hep var o yüzden. Şirketlerde global ya da lokal yatırımcılarla bir araya gelmek, bunlar hep gündemimizde var. Orta vadede özellikle finans ve dijitalin buluştuğu alanlara yönelik girişimler ve yatırımlar masamızda olacak. Bu alandaki şirketleri yakından inceliyoruz.

Araç kiralamada Sixt markasıyla büyüyorsunuz. Franchise sayısını artırmaya devam edecek misiniz?

Şu anda kendi açtıklarımız ve franchise olarak 45 şubemiz var. 2025’te 15 franchise vermeyi hedefliyoruz. Bu bizim olduğumuz lokasyonların bazılarında talep gelirse franchise’a devretmek de planlarımız arasında. Giriş ücreti, cirodan pay almak gibi çeşitli uygulamalarımız var. Franchise koşullarımız lokasyona göre değişiyor.

Tardigrad şirketinizle bilgi teknolojileri, yazılım alanında çözümler sunuyorsunuz. Bu alanda yeni yatırım yapacak mısınız?

LeasePlan’da çalışırken Hollandalıların yazdığı ERP, araç yönetim sistemleriyle çalışmıştık. Doğal olarak kendi şirketimizi kurunca bir sistem ihtiyacı oldu. Piyasadaki ürünlere baktık, çok pahalıydı; bütçemizi aşıyordu. Zaten uzun yıllardır bu konuda deneyimli olduğumuz için kendi yazılımımızı üretmeye karar verdik. Önce bir IT departmanı kurduk. Zamanla IT departmanı büyüdü ve bir şirket kuralım dedik. Tardigrad’ın temeli böyle atıldı. Şimdi kendi yazılımımız olan ERP sistemiyle, 2025 hedefimiz Türkiye’deki KOBİ segmentindeki rent-a-car şirketlerine hizmet vermek. Ayrıca, bunu bulut tabanlı bir hale getirip kullandıkları kadar ödemelerini sağlamak istiyoruz. Böylece, bir arabası olanla bin arabası olan aynı ücreti ödemeyecek. O yüzden bir teknoloji bacağımız da kendi içinde gelişerek var oldu. Tabii bir taraftan sigorta işine geçiş yapınca biz öncesinde orada da bir yazılım gelişim süreci ihtiyacı doğdu. Şu anda yaklaşık 45 kişinin olduğu bir ekibimiz var Tardigrad’da. Tüm holding ve grup şirketlerimizle birlikte 750 kişiye istihdam yaratıyoruz.