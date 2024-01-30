Sunar, iki şirketini borsaya açacak

Temelleri 1974 yılında atılan Adana merkezli Sunar Grubu, tarıma dayalı sanayi, gıda ve biyoendüstri sektörlerinde altı şirketiyle faaliyet gösteriyor.

2023 yılını 250 milyon doları 100’ü aşkın ülkeye ihracattan olmak üzere, toplam 600 milyon dolar ciroyla tamamlayan Sunar Grubu’nun hedefi bu yıl, yüzde 40’ı ihracat olmak üzere 700 milyon dolar ciroya ulaşmak.

Adana, Osmaniye ve Konya’da üretim tesisleri olan, bin 250 çalışanı bulunan grubun Dubai ve Romanya’da ticari faaliyetleri bulunuyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.