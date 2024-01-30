ARA
Bist 100
8466,71
-0,06%
Bist 100
Dolar/TL
30,3614
0,0497%
Dolar/TL
Euro/TL
32,8576
-0,1252%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0822
-0,0891%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1990,06
0,35%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
Talip Yılmaz
Talip Yılmaz




Diğer Yazıları

Sunar, iki şirketini borsaya açacak

Sunar Topluluğu tarıma dayalı sanayi, gıda ve biyoendüstri sektörlerinde altı şirketiyle faaliyet gösteriyor. 2023’te ‘Sunar Yatırım’ çatısı altında birleşen grubun hedefi bu yılın ikinci yarısında Elita Gıda ile Sunar Un ve Yem’i halka arz etmek için çalışma yürütmek.

30 Ocak 2024
Sunar, iki şirketini borsaya açacak

Temelleri 1974 yılında atılan Adana merkezli Sunar Grubu, tarıma dayalı sanayi, gıda ve biyoendüstri sektörlerinde altı şirketiyle faaliyet gösteriyor. 

2023 yılını 250 milyon doları 100’ü aşkın ülkeye ihracattan olmak üzere, toplam 600 milyon dolar ciroyla tamamlayan Sunar Grubu’nun hedefi bu yıl, yüzde 40’ı ihracat olmak üzere 700 milyon dolar ciroya ulaşmak. 

Adana, Osmaniye ve Konya’da üretim tesisleri olan, bin 250 çalışanı bulunan grubun Dubai ve Romanya’da ticari faaliyetleri bulunuyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

0
Talip Yılmaz
Talip Yılmaz




Diğer Yazıları
  • ALTIN GRAM - TL 1990,06 0,35%
  • ALTIN ONS 2038,7 0,3%
  • BIST 100 8466,71 -0,06%
  • DOLAR/JAPON YENI 147,507 0,035%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,34116 0,01007%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 89,27 0,1728%
  • DOLAR/TURK LIRASI 30,3614 0,0497%
  • EURO/DOLAR 1,0822 -0,0891%
  • EURO/TURK LIRASI 32,8576 -0,1252%
  • STERLIN/DOLAR 1,26916 -0,15145%
Günün En Çok Okunanları
Ünlü İngiliz yatırımcı açıkladı: İyi iş fikirlerini ortaya çıkaran o soru
Uzay istasyonu nasıl bir yer? Uzayda ne yiyorlar? Yüzleri neden daha şiş görünüyor? Gezeravcı soruları yanıtladı
Uzay istasyonu nasıl bir yer? Uzayda ne yiyorlar? Yüzleri neden daha şiş görünüyor? Gezeravcı soruları yanıtladı
OPPO, Mıstaçoğlu Holding'le el sıkıştı
OPPO, Mıstaçoğlu Holding'le el sıkıştı
Akfen Holding yeni yatırım fırsatları arıyor
Akfen Holding yeni yatırım fırsatları arıyor
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Dolar- euroda günün ilk rakamları
Dolar- euroda günün ilk rakamları
Armatür sektöründen "STA'lar güncellensin" talebi
Armatür sektöründen "STA'lar güncellensin" talebi
Çinli otomobil devi bu yıl Türkiye'de satışa sunmayı planlıyor
GERİ
İLERİ
Ünlü İngiliz yatırımcı açıkladı: İyi iş fikirlerini ortaya çıkaran o soru
Uzay istasyonu nasıl bir yer? Uzayda ne yiyorlar? Yüzleri neden daha şiş görünüyor? Gezeravcı soruları yanıtladı
OPPO, Mıstaçoğlu Holding'le el sıkıştı
Akfen Holding yeni yatırım fırsatları arıyor
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Uzay istasyonu nasıl bir yer? Uzayda ne yiyorlar? Yüzleri neden daha şiş görünüyor? Gezeravcı soruları yanıtladı
OPPO, Mıstaçoğlu Holding'le el sıkıştı
Akfen Holding yeni yatırım fırsatları arıyor
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Dolar- euroda günün ilk rakamları
OPPO, Mıstaçoğlu Holding'le el sıkıştı
Akfen Holding yeni yatırım fırsatları arıyor
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Dolar- euroda günün ilk rakamları
Armatür sektöründen "STA'lar güncellensin" talebi
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL