Trakya’da yeni doğalgaz kuyuları açacak

Türkiye 2023’te 851 milyon metreküp doğal gaz üretti. Bu miktarın yaklaşık yüzde 10’unu ise TBNG üretti. Bugün Tekirdağ ve Silivri’de günlük 220-250 bin metreküp doğal gaz çıkaran TBNG, yerli üretilen bu doğal gazı bölgede üretim yapan 60’ın üzerinde sanayi kuruluşuna dağıtıyor.

Geçen yıl dört yeni kuyu açan ve 1 milyar TL seviyelerinde bir ithalatın önüne set çeken şirket, bu yıl yeni kuyular açmaya devam edecek. En son Trakya’da dört kuyu daha açtıklarını ve beşinci kuyuyu da açmayı planladıklarını aktaran TBNG CEO’su Sinan Furat, “Trakya, yapılan sondajlar neticesinde yer altında büyük bir rezerv olduğunu göstermekle birlikte her bir kuyudan gaz çıkarmak, büyük bir yatırım gerektiriyor. Arama ve üretim dediğiniz zaman 60 TIR malzemenin bir bölgeye taşınması, sondaj işinin yapılması, gaz bulunması sonucunda kuyunun üretim safhasına geçirilmesi, gazın çıkarılıp sisteme verilmesi, bu tırlardaki malzemenin başka bir kuyuya yönlendirilmesi gibi son derece yoğun ve meşakkatli bir süreçten bahsediyoruz. Bu noktada son üç yılda 20 milyon dolar yatırım gerçekleştirdik, ek 7 milyon dolar yatırımla toplamda 90 kuyuya ulaşmış oluyoruz. Trakya’da yeni kuyular hedefliyoruz” diyor.

17 LİSANS SAHİBİ

TBNG olarak günlük 1,5 milyon metreküp kapasiteli işletme tesisi ve 1650 kilometrekareden fazla alanı kapsayan 17 lisans sahibi olduklarını aktara Sinan Furat, “Geride bıraktığımız 40 yılda Trakya bölgesinde arama ve üretim faaliyetlerimizi aralıksız sürdürmüş ve toplam 3,5 milyar metreküpten fazla üretim gerçekleştirdik. Bugün için Tekirdağ ve Silivri’de toplam 90 kuyudan günlük 250 bin metreküp doğal gaz üretimi gerçekleştiriyoruz. Tekirdağ ve Silivri’deki yeni kuyularımızda sondaj işlemlerini tamamlayarak yerli ve milli doğal gazı ülkemize kazandırıyoruz” diyor.

Türkiye’nin 2023’te 851 milyon metreküp doğal gaz ürettiğini ve bu miktarın yaklaşık yüzde 10’unu TBNG’nin gerçekleştirdiğini kaydeden Furat, “Bugün için EPDK’nın doğal gaz piyasası ile ilgili son raporuna bakarsak Eylül ayında 216,3 milyon metreküp doğal gaz üretildiği görünüyor. Yalnızca Eylül ayındaki üretimin 5,8 milyon metreküpü TBNG’ye ait, bu da Eylül ayı bazında pazarda TPAO’nun ardından yüzde 2,70’lik bir paya denk geliyor. 2024 yılı sonundaki üretim payımızı görebilmemiz adına EPDK’nın yıl sonu raporunu bekliyoruz. Tekirdağ ve Silivri’de açtığımı kuyular sonucunda günlük 220 bin metreküp doğal gaz çıkararak Türkiye’nin enerji arz güvenliğine katkı sağlamayı sürdürüyoruz. Tekirdağ bölgesinde geliştirme kuyuları açmaya devam ederken, Silivri’de de arama kuyusu ile beraber arama faaliyetleri kapsamında sismik ve test çalışmalarımıza devam ediyoruz. İlgili bölgede büyük bir potansiyel gördüğümüz için önümüzdeki yıllarda iş ve yatırım planımıza göre, bölgede arama faaliyetlerimizi sürdürüyor olacağız” diye konuşuyor.

1983 YILINDA KURULDU

TBNG’nin anlamı Trakya Havzası Doğal Gaz olan Thrace Basin Naturel Gas kelimelerinin kısaltması olurken, şirket TPAO’nun ardından özel sektör bazında en büyük doğal gaz arama ve üretim şirketi olarak faaliyetlerini sürdürüyor.

Doğal gaz ve petrol arama faaliyetlerinde bulunmak amacıyla Mehmet Ayhan Demirsu tarafından 1983 yılında kurulan şirket, Kanadalı petrol ve doğalgaz şirketi Valeura Energy’e satılmış, ardından 2020 yılında Türkiye'deki konvansiyonel sığ gaz üretim işini Birleşik Krallık merkezli TBNG Limited'e 15,5 milyon dolar karşılığında satmak için bir anlaşma imzaladı.