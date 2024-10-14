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Ceren Oral
Ceren Oral




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Yatırımcılar için risk alma zamanı mı?

BİST’in mevcut seviyelerinin ‘alım’ fırsatı sunabileceği, faiz indirimlerinin beklenenden daha geç başlaması durumda ise hisse yerine para piyasası fonlarına (PPF) ilginin bir süre daha devam edebileceği kaydediliyor. Yıl sonuna kadar en çok hisse, TL mevduat/PPF ve altın öneriliyor.

14 Ekim 2024 | 12:16
Yatırımcılar için risk alma zamanı mı?

Piyasalar, sonbahar dönemini oldukça hareketli bir tempoda geçiriyor. İran’ın İsrail’e yönelik başlattığı füze saldırıları ve İsrail’in hamleleri sonucu Ortadoğu’da artan risklerin de etkisiyle hisse senetleri önceki hafta küresel ölçekte zayıf bir performans sergilerken, baskıyı daha fazla hisseden Borsa İstanbul’da da (BİST) ciddi bir negatif ayrışma yaşandı.

Türkiye’nin bölgeye yakınlığı, haber akışına hassasiyetin çok daha yüksek seyretmesine neden oldu. Eylül ayını 9.966’dan kapatan BİST-100 Endeksi, ekim ayının ilk haftasında karşılaştığı sert satışlarla 3 Ekim’de kapanışını 8.898’den yaptı. Endeks, 9.000’in altında en son 2024 Nisan ayı başında kapanış gerçekleştirmişti.

Geçen hafta da 9.000’in üzerinde kalabilme çabasında olan BİST’te gün içi hareketlerde yeniden bu seviyenin altının test edildiği görüldü. Bu da zayıf görünümün sürdüğüne işaret ediyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

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Ceren Oral
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Borsada cuma günü geri alım yapan 13 şirket (11 Ekim)
QNB Finansbank’ın (QNBFB) unvanı değişti: Yeni isim...
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GERİ
İLERİ
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