DS Automobiles, sedan modeli DS 9’u eylül ayında Türkiye’de satışa sunmaya hazırlanıyor.
Şirketten yapılan açıklamaya göre Eylül ayında Türkiye’de satışa sunulması planlanan DS 9’un ön kısmı DS Automobiles’in güncel tasarım dilini sürdürürken, motor kaputu üzerinde yer alan ‘DS Kılıcı’ ilk bakışta göze çarpan tasarım özellikleri arasında yer alıyor.
Açıklamaya göre 4,93 metre uzunluğa, 1,93 metre genişliğe ve 1,46 metre yüksekliğe sahip olan DS 9, 2,9 metrelik aks mesafesiyle arka bölümdeki yolculara büyük bir alan sağlıyor.
Açıklamaya göre araçta yer alan bazı özellikler şöyle:
- Nappa Deri kaplamalı orta konsol ve saat kayışı tasarımlı koltuk döşemeleri,
- Kristal montürlü kumanda ve dokunmatik kontroller,
- El işçiliğiyle deri kaplanmış direksiyon simidi
- Isıtmalı, soğutmalı ve masaj özellikli koltuklar
- Ayarlanabilir baş dayanağı
- DS Active Scan Suspension kamera destekli süspansiyon sistemi,
- Yarı otonom sürüş imkanı sunan DS DRIVE ASSIST,
- Park yeri tespiti de yapabilen otomatik park yardımcısı DS Park Pilot
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