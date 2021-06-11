TOGG Yönetim Kurulu toplantısı Gemlik tesisinde gerçekleşti. Türkiye’nin Otomobili’nin resmi twitter hesabından ise yerli otomobil fabrikasındaki inşaattan fotoğraf paylaşıldı.
Paylaşımda, “TOGG Yönetim Kurulu toplantımızı Gemlik Tesisimizde gerçekleştirdik. Planlarımız doğrultusunda ilerleyen #YeniLigGemlik‘le ilgili TOGG Yönetim Kurulu üyelerimiz tesis inşaatını gezerek bilgi aldılar” denildi.
TOGG Yönetim Kurulu toplantımızı Gemlik Tesisimizde gerçekleştirdik.
Planlarımız doğrultusunda ilerleyen #YeniLigGemlik'le ilgili TOGG Yönetim Kurulu üyelerimiz tesis inşaatını gezerek bilgi aldılar.#TOGG pic.twitter.com/GevoruUEin
— Türkiye’nin Otomobili (@TOGG2022) June 11, 2021
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