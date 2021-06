300 bin TL altın diğer marka ve modeller ise şöyle:

HYUNDAI i10 1.2 MPI Elite Çift Renk 84 Hatchback Benzin Yarı Otomatik 2021 176297

SEAT Ibiza 1.0 Evo Start&Stop Style 80 Hatchback Benzin Manuel 2021 177000

RENAULT Clio 1.0 SCe Joy 65 Hatchback Benzin Manuel 2021 177900

KIA Picanto 1.0 MPI Cool 67 Hatchback Benzin Otomatik 2021 178000

HYUNDAI i20 1.4 MPI Style 100 Hatchback Benzin Manuel 2020 178850

FIAT Egea 1.4 Fire Street 95 Crossover Benzin Manuel 2021 179900

CITROEN C3 1.2 PureTech Feel 83 Hatchback Benzin Manuel 2021 180000

DACIA Lodgy 1.6 SCE Eco-G (7 Koltuk) Ambiance 110 MPV LPG/Benzin Manuel 2020 181100

OPEL Corsa 1.2 Essential 75 Hatchback Benzin Manuel 2021 181400

HYUNDAI i20 1.4 MPI Style 100 Hatchback Benzin Manuel 2021 181850

DACIA Sandero 1.0 Tce Comfort 90 Hatchback Benzin Manuel 2021 181900

HYUNDAI i20 1.4 MPI Jump 100 Hatchback Benzin Otomatik 2021 181900

DACIA Duster 1.6 Sce Eco-G Comfort 115 SUV LPG/Benzin Manuel 2020 183100

FIAT 500 L 1.4 Fire Mirror 95 MPV Benzin Manuel 2020 183100

FIAT Egea 1.4 Fire Urban 95 Hatchback Benzin Manuel 2021 183900

HYUNDAI i20 1.4 MPI Jump 100 Hatchback Benzin Otomatik 2020 184350

DACIA Duster 1.0 Tce Comfort 90 SUV Benzin Manuel 2020 184650

FIAT Egea 1.4 Fire Lounge 95 Sedan Benzin Manuel 2021 185900

RENAULT Taliant 1.0 SCE Joy 65 Sedan Benzin Manuel 2021 185900

FIAT Egea 1.4 Fire Urban 95 Crossover Benzin Manuel 2021 187900

FIAT 500 1.0 Hybrid Cult 70 Hatchback Elektrik/Benzin Manuel 2021 188900

DACIA Sandero 1.0 Tce Eco-G Comfort 100 Hatchback LPG/Benzin Manuel 2021 189000

PEUGEOT 208 1.2 PureTech Active 75 Hatchback Benzin Manuel 2021 189000

HYUNDAI i20 1.4 MPI Style 100 Hatchback Benzin Otomatik 2021 189900

KIA Rio 1.4 CVVT Elegance Tekno 100 Hatchback Benzin Otomatik 2020 189900

MITSUBISHI Space Star 1.2 MIVEC Intense 71 Hatchback Benzin CVT 2021 189900

HYUNDAI i20 1.4 MPI Style 100 Hatchback Benzin Otomatik 2020 190000

KIA Stonic 1.25 MPI Cool 84 SUV Benzin Manuel 2021 190900

HYUNDAI i20 1.4 MPI Style Design Pack 100 Hatchback Benzin Otomatik 2020 191500

DACIA Duster 1.6 Sce Eco-G Prestige 115 SUV LPG/Benzin Manuel 2020 192100

HYUNDAI i20 1.4 MPI Style Design Pack 100 Hatchback Benzin Otomatik 2021 193000

FIAT 500 L 1.4 Fire Cross Plus 95 MPV Benzin Manuel 2020 193100

KIA Cee’d 1.4 Cool Tekno 100 Hatchback Benzin Manuel 2020 193200

FIAT Panda 0.9 TwinAir Start&Stop 4X4 Cross 85 Hatchback Benzin Manuel 2020 194100

TOYOTA Yaris 1.5 DOCH VVT-i Dream 125 Hatchback Benzin CVT 2020 194500

FIAT Egea 1.4 Fire Lounge 95 Hatchback Benzin Manuel 2021 195900

KIA Cee’d 1.0 Cool Tekno 100 Hatchback Benzin Manuel 2020 196300

FIAT Egea 1.4 Fire Lounge 95 Crossover Benzin Manuel 2021 199900

FIAT Egea 1.3 MultiJet Easy 95 Sedan Dizel Manuel 2021 199900

HYUNDAI i20 1.4 MPI Style Plus 100 Hatchback Benzin Otomatik 2021 199900

KIA Rio 1.4 CVVT Cool 100 Hatchback Benzin Otomatik 2021 199900

RENAULT Taliant 1.0 TCE Joy 90 Sedan Benzin Manuel 2021 199900

SUZUKI Swift 1.2 DualJet Hibrit GL 83 Hatchback Elektrik/Benzin Manuel 2021 199900

DACIA Sandero 1.0 Tce Stepway Comfort 90 Hatchback Benzin Manuel 2021 200000

FIAT Egea 1.0 Firefly Urban 100 Sedan Benzin Manuel 2021 200900

FIAT Panda 0.9 TwinAir Start&Stop 4X4 Cross 85 Hatchback Benzin Manuel 2021 200900

DACIA Sandero 1.0 Tce Comfort 90 Hatchback Benzin CVT 2021 201000

HYUNDAI i20 1.0 T-GDI Style 100 Hatchback Benzin Otomatik 2020 201100

OPEL Corsa 1.2 Elegance 75 Hatchback Benzin Manuel 2021 201900

HYUNDAI i20 1.4 MPI Style Plus 100 Hatchback Benzin Otomatik 2020 202100

HYUNDAI i20 1.0 T-GDI Style Design Pack 100 Hatchback Benzin Otomatik 2020 202750

DACIA Duster 1.0 Tce ECO-G Comfort 100 SUV LPG/Benzin Manuel 2021 203000

DACIA Duster 1.0 Tce Comfort 90 SUV Benzin Manuel 2021 203000

FORD Fiesta 1.0 EcoBoost Style 100 Hatchback Benzin Yarı Otomatik 2020 203550

DACIA Sandero 1.0 Tce Eco-G Stepway Comfort 100 Hatchback LPG/Benzin Manuel 2021 203900

FIAT 500 1.0 Hybrid Dolcevita 70 Hatchback Elektrik/Benzin Manuel 2021 203900

RENAULT Clio 1.0 TCe ECO Joy 100 Hatchback LPG/Benzin Manuel 2021 203900

RENAULT Clio 1.0 TCe Touch 90 Hatchback Benzin Manuel 2021 204900

FIAT Egea 1.0 Firefly Street 100 Crossover Benzin Manuel 2021 205900

TOYOTA Yaris 1.5 DOCH VVT-i Flame 125 Hatchback Benzin CVT 2020 206100

CITROEN C-Elysee 1.5 BlueHDI Start&Stop Shine 100 Sedan Dizel Manuel 2021 207000

DACIA Sandero 1.0 Tce Stepway Prestige 90 Hatchback Benzin Manuel 2021 207900

KIA Rio 1.4 CVVT Prestige 100 Hatchback Benzin Otomatik 2020 208100

RENAULT Clio 1.5 BlueDCI Joy 85 Hatchback Dizel Manuel 2020 208100

NISSAN Micra 1.0 IG-T Visia 92 Hatchback Benzin Manuel 2021 208400

FIAT 500 1.0 Hybrid Sport 70 Hatchback Elektrik/Benzin Manuel 2021 208900

SKODA Fabia 1.0 GreenTec Premium 95 Hatchback Benzin Yarı Otomatik 2021 208900

HYUNDAI i20 1.0 T-GDI Style 100 Hatchback Benzin Otomatik 2021 209600

FIAT Panda 0.9 TwinAir Start&Stop 4X4 Cross Plus 85 Hatchback Benzin Manuel 2021 209900

HYUNDAI i20 1.4 MPI Elite 100 Hatchback Benzin Otomatik 2021 209900

DACIA Sandero 1.0 Tce Prestige 90 Hatchback Benzin CVT 2021 210900

FIAT Egea 1.3 MultiJet Street 95 Hatchback Dizel Manuel 2021 210900

FIAT Egea 1.0 Firefly Urban 100 Hatchback Benzin Manuel 2021 210900

FIAT Egea 1.3 MultiJet Urban 95 Sedan Dizel Manuel 2021 210900

RENAULT Taliant 1.0 TCE ECO Joy 100 Sedan LPG/Benzin Manuel 2021 210900

DACIA Sandero 1.0 Tce Eco-G Stepway Prestige 100 Hatchback LPG/Benzin Manuel 2021 211900

RENAULT Clio 1.0 TCe Joy 90 Hatchback Benzin CVT 2021 212000

FIAT Egea 1.0 Firefly Lounge 100 Sedan Benzin Manuel 2021 212900

KIA Rio 1.4 CVVT Elegance Konfor 100 Hatchback Benzin Otomatik 2021 212900

HYUNDAI i20 1.0 T-GDI Style Plus 100 Hatchback Benzin Otomatik 2020 213500

FIAT 500 L 1.4 Fire Cross 95 MPV Benzin Manuel 2021 213900

FIAT Egea 1.3 MultiJet Street 95 Crossover Dizel Manuel 2021 213900

FIAT Egea 1.0 Firefly Urban 100 Crossover Benzin Manuel 2021 213900

FIAT Egea 1.3 MultiJet Street 95 Station Wagon Dizel Manuel 2021 213900

FIAT Egea 1.0 Firefly Urban 100 Station Wagon Benzin Manuel 2021 213900

CITROEN C3 1.2 PureTech S&S Feel Bold 110 Hatchback Benzin Otomatik 2021 214000

DACIA Lodgy 1.3 Tce Ambiance 130 MPV Benzin Manuel 2021 214000

DACIA Sandero 1.0 Tce Stepway Comfort 90 Hatchback Benzin CVT 2021 214000

RENAULT Clio 1.0 TCe ECO Touch 100 Hatchback LPG/Benzin Manuel 2021 214000

SEAT Ibiza 1.0 EcoTSI Start&Stop Style 110 Hatchback Benzin Yarı Otomatik 2021 215000

SKODA Fabia 1.0 GreenTec Premium Colour Concept 95 Hatchback Benzin Yarı Otomatik 2021 215500

DACIA Lodgy 1.5 BlueDCI (7 Koltuk) Laureate 95 MPV Dizel Manuel 2020 216100

VOLKSWAGEN Polo 1.0 Trendline 80 Hatchback Benzin Manuel 2021 216200

FIAT 500 L 1.3 MultiJet Mirror 95 MPV Dizel Yarı Otomatik 2020 216400

OPEL Corsa 1.5 CDTI Edition 102 Hatchback Dizel Manuel 2021 217900

RENAULT Taliant 1.0 TCE Joy 90 Sedan Benzin CVT 2021 218000

HYUNDAI i20 1.0 T-GDI 48V Style Plus 100 Hatchback Elektrik/Benzin Otomatik 2020 218550

FIAT Egea 1.3 MultiJet Urban 95 Hatchback Dizel Manuel 2021 218900

TOYOTA Yaris 1.5 DOCH VVT-i Dream 125 Hatchback Benzin CVT 2021 219650

FIAT 500 C 1.0 Hybrid Dolcevita 70 Cabrio Elektrik/Benzin Manuel 2021 219900

SUZUKI Swift 1.2 DualJet Hibrit GL Techno Tek Renk 83 Hatchback Elektrik/Benzin CVT 2021 219900

DACIA Duster 1.5 BlueDCI Comfort 95 SUV Dizel Manuel 2020 220100

HYUNDAI i20 1.0 T-GDI Elite 100 Hatchback Benzin Otomatik 2020 220200

TOYOTA Corolla 1.5 Vision 125 Sedan Benzin Manuel 2021 220200

FIAT Egea 1.3 MultiJet Urban 95 Crossover Dizel Manuel 2021 221900

FIAT Egea 1.3 MultiJet Urban 95 Station Wagon Dizel Manuel 2021 221900

NISSAN Micra 1.0 IG-T Visia 92 Hatchback Benzin CVT 2021 221900

DACIA Duster 1.0 Tce ECO-G Prestige 100 SUV LPG/Benzin Manuel 2021 222000

HYUNDAI i20 1.0 T-GDI Style Plus 100 Hatchback Benzin Otomatik 2021 222000

FORD EcoSport 1.0 EcoBoost Style 125 SUV Benzin Otomatik 2020 222600

FIAT Egea 1.0 Firefly Lounge 100 Hatchback Benzin Manuel 2021 222900

FIAT Egea 1.3 MultiJet Lounge 95 Sedan Dizel Manuel 2021 222900

KIA Stonic 1.4 MPI Cool 100 SUV Benzin Otomatik 2021 222900

RENAULT Clio 1.0 TCe Touch 90 Hatchback Benzin CVT 2021 222900

DACIA Sandero 1.0 Tce Stepway Prestige 90 Hatchback Benzin CVT 2021 223000

FIAT 500 L 1.4 Fire Cross Plus 95 MPV Benzin Manuel 2021 223900

LADA Niva 1.7i 83 SUV Benzin Manuel 2020 223993

VOLKSWAGEN Polo 1.0 TSI Comfortline 95 Hatchback Benzin Manuel 2021 224400

DACIA Lodgy 1.3 Tce Stepway 130 MPV Benzin Manuel 2021 224900

OPEL Corsa 1.2 Turbo Edition 100 Hatchback Benzin Otomatik 2021 224900

OPEL Crossland 1.2 Turbo Essential 130 SUV Benzin Manuel 2021 224900

RENAULT Taliant 1.0 TCE ECO Touch 100 Sedan LPG/Benzin Manuel 2021 224900

FIAT Egea 1.0 Firefly Lounge 100 Crossover Benzin Manuel 2021 225900

FIAT Egea 1.0 Firefly Lounge 100 Station Wagon Benzin Manuel 2021 225900

DACIA Duster 1.3 Tce Prestige 130 SUV Benzin Manuel 2021 226000

VOLKSWAGEN Polo 1.0 TSI Comfortline 95 Hatchback Benzin Yarı Otomatik 2021 226400

KIA Rio 1.4 CVVT Prestige 100 Hatchback Benzin Otomatik 2021 226900

TOYOTA Yaris 1.5 DOCH VVT-iE Hybrid Dream 116 Hatchback Elektrik/Benzin CVT 2020 226900

FIAT 500 L 1.3 MultiJet Cross Plus 95 MPV Dizel Yarı Otomatik 2020 227000

HYUNDAI i20 1.0 T-GDI 48V Style Plus 100 Hatchback Elektrik/Benzin Otomatik 2021 227050

HYUNDAI i20 1.4 MPI Elite Plus 100 Hatchback Benzin Otomatik 2021 228975

CITROEN C3 1.2 PureTech S&S Shine 110 Hatchback Benzin Otomatik 2021 229000

CITROEN C4 1.2 PureTech Feel 100 Hatchback Benzin Manuel 2021 229000

TOYOTA Yaris 1.5 DOCH VVT-i Dream X-Pack 125 Hatchback Benzin CVT 2021 229100

TOYOTA Corolla 1.5 Vision 125 Sedan Benzin CVT 2021 229550

RENAULT Megane 1.3 TCe Joy 140 Sedan Benzin Manuel 2021 229900

FIAT Egea 1.3 MultiJet Lounge 95 Hatchback Dizel Manuel 2021 230900

SUZUKI Swift 1.2 DualJet Hibrit GLX Tek Renk Premium 83 Hatchback Elektrik/Benzin CVT 2021 230900

SUZUKI Swift 1.2 DualJet Hibrit GLX Çift Renk Premium 83 Hatchback Elektrik/Benzin CVT 2021 230900

OPEL Crossland 1.2 Turbo Edition 130 SUV Benzin Manuel 2021 231000

SEAT Arona 1.0 EcoTSI Start&Stop Style Plus 110 SUV Benzin Yarı Otomatik 2021 231000

SEAT Leon 1.0 TSI Start&Stop Style 110 Hatchback Benzin Manuel 2021 231000

FIAT 500 X 1.0 FireFly Urban 120 Crossover Benzin Manuel 2020 231100

HYUNDAI Kona 1.0 T-GDI Style 120 SUV Benzin Yarı Otomatik 2021 231105

OPEL Corsa 1.2 Turbo Elegance 100 Hatchback Benzin Otomatik 2021 231200

PEUGEOT 208 1.2 PureTech Prime 100 Hatchback Benzin Otomatik 2021 231300

HYUNDAI Elantra 1.6 MPI Style 123 Sedan Benzin Manuel 2021 231500

RENAULT Taliant 1.0 TCE Touch 90 Sedan Benzin CVT 2021 231500

KIA Sportage 1.6 GDI Cool 132 SUV Benzin Manuel 2021 231600

KIA Stonic 1.4 MPI Elegance Konfor 100 SUV Benzin Otomatik 2021 231600

KIA Stonic 1.4 MPI Elegance Design 100 SUV Benzin Otomatik 2021 231600

FIAT Egea 1.6 MultiJet Easy 130 Sedan Dizel Manuel 2021 231900

LADA Niva 1.7i Urban 83 SUV Benzin Manuel 2020 242764

TOYOTA Yaris 1.5 DOCH VVT-iE Hybrid Flame 116 Hatchback Elektrik/Benzin CVT 2020 278900

PEUGEOT 208 1.2 PureTech Allure Selection 130 Hatchback Benzin Otomatik 2021 279000

PEUGEOT 2008 1.2 PureTech Active 100 Crossover Benzin Manuel 2021 279000

TOYOTA Yaris 1.5 DOCH VVT-i Flame 125 Hatchback Benzin CVT 2021 279050

OPEL Astra 1.2 Turbo Edition 145 Hatchback Benzin Manuel 2021 279500

TOYOTA Corolla 1.5 Dream 125 Sedan Benzin Manuel 2021 280550

FIAT Egea 1.3 MultiJet Lounge 95 Station Wagon Dizel Manuel 2021 280900

PEUGEOT 208 1.5 BlueHDI Active 130 Hatchback Dizel Otomatik 2021 281000

FORD Focus 1.5 Ti-VCT Trend X 123 Hatchback Benzin Manuel 2021 283200

FIAT Egea 1.6 MultiJet Urban 130 Sedan Dizel Manuel 2021 283900

NISSAN Micra 1.0 IG-T Tekna 92 Hatchback Benzin CVT 2021 285200

FORD Focus 1.5 Ti-VCT Trend X 123 Sedan Benzin Manuel 2021 286100

TOYOTA Corolla 1.5 Dream 125 Sedan Benzin CVT 2021 287350

MITSUBISHI Eclipse Cross 1.5 MIVEC 2WD Invite 163 SUV Benzin Manuel 2020 287650

FIAT Egea 1.6 MultiJet Lounge 130 Sedan Dizel Manuel 2021 287900

PEUGEOT 308 1.2 PureTech Style Tech 130 Hatchback Benzin Otomatik 2021 288000

FORD EcoSport 1.0 EcoBoost Style 125 SUV Benzin Otomatik 2021 288600

FIAT Egea 1.6 MultiJet Urban 130 Hatchback Dizel Manuel 2021 288900

RENAULT Clio 1.0 TCe Icon 90 Hatchback Benzin CVT 2021 289000

SKODA Scala 1.0 TSI Elite 110 Hatchback Benzin Yarı Otomatik 2021 289200

VOLKSWAGEN Golf 1.0 TSI Impression 110 Hatchback Benzin Manuel 2021 289200

TOYOTA Yaris 1.5 DOCH VVT-i Flame X-Pack 125 Hatchback Benzin CVT 2021 290350

FORD Puma 1.0 EcoBoost Style 95 Crossover Benzin Manuel 2021 290800

NISSAN Juke 1.0 DIG-T Tekna 115 Crossover Benzin Manuel 2021 291700

DACIA Lodgy 1.5 BlueDCI Ambiance 95 MPV Dizel Manuel 2021 291900

FIAT Egea 1.6 MultiJet Urban 130 Crossover Dizel Manuel 2021 292900

FIAT Egea 1.6 MultiJet Lounge 130 Hatchback Dizel Manuel 2021 292900

FIAT Egea 1.6 MultiJet Urban 130 Station Wagon Dizel Manuel 2021 292900

OPEL Corsa 1.2 Turbo Ultimate 130 Hatchback Benzin Otomatik 2021 293900

NISSAN Qashqai 1.3 DIG-T Visia 160 SUV Benzin Otomatik 2020 295400

DACIA Duster 1.3 Tce 4×4 Prestige 150 SUV Benzin Manuel 2021 295900

FIAT 500 L 1.3 MultiJet Wagon 95 MPV Dizel Yarı Otomatik 2020 296000

FIAT Egea 1.6 MultiJet Lounge 130 Crossover Dizel Manuel 2021 296500

FIAT Egea 1.6 MultiJet Lounge 130 Station Wagon Dizel Manuel 2021 296500

KIA Stonic 1.4 MPI Prestige 100 SUV Benzin Otomatik 2021 296900

RENAULT Captur 1.0 TCe Touch 90 Crossover Benzin Manuel 2021 296900

TOYOTA Corolla 1.5 Flame 125 Sedan Benzin Manuel 2021 297150

HYUNDAI Elantra 1.6 MPI Style Comfort 123 Sedan Benzin CVT 2021 298000

PEUGEOT 308 1.2 PureTech Start&Stop Allure Sport 130 Hatchback Benzin Otomatik 2021 299000

TOYOTA Corolla 1.2 Turbo Dream 116 Hatchback Benzin CVT 2021 299350

FORD Focus 1.5 Ti-VCT Trend X 123 Sedan Benzin Otomatik 2021 299500

DACIA Duster 1.5 BlueDCI Comfort 95 SUV Dizel Manuel 2021 299900

FORD Focus 1.5 TDCI EcoBlue Trend X 120 Sedan Dizel Manuel 2020 300900