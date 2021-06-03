DS Automobiles haziran ayı kampanyasını duyurdu. DS Automobiles haziran kampanyası ve Haziran 2021 fiyat listesi şöyle

DS Automobiles’ın haziran ayı teklifleri kapsamında, 300 HP güce sahip şarj edilebilir hibrit modeli DS 7 Crossback E-Tense 4X4, 400 bin TL’ye kadar 12 ay vade ve sıfır faizli kredi seçeneğiyle satışa çıkıyor.

Premium SUV segmentindeki DS 7 Crossback modeli için ise 200 bin TL’ye kadar 12 ay yüzde 0,69 faizli kredi veya 20 bin TL takas desteği imkanı sunuluyor.

Açıklamaya göre DS Automobiles’in Formula E Şampiyonası’ndan edindiği tecrübenin sonucu olarak geliştirdiği şarj edilebilir hibrit teknolojisiyle desteklenen DS 7 Crossback E-Tense 4X4, günlük kullanım ihtiyaçlarını karşılayacak menzile sahip tamamen elektrikli sürüş seçeneğiyle hem sessiz hem de çevreci özellikler sunuyor.

DS 7 Crossback ise ikisi de tam otomatik şanzımanlar eşliğinde sunulan BlueHDi 130 dizel ve PureTech 225 benzinli seçenekleriyle sunuluyor.

DS Automobiles’in internet sitesinde (3 Haziran 2021) itibarıyla Haziran fiyat listesi şöyle:

DS 3 CROSSBACK TAVSİYE EDİLEN FİYAT LİSTESİ

DS 3 CROSSBACK BlueHDi 130 Otomatik So Chic Bastille ₺451.300

DS 7 CROSSBACK TAVSİYE EDİLEN FİYAT LİSTESİ

BENZİN

DS 7 CROSSBACK PureTech 225 Otomatik Performance Line ₺669.700

DS 7 CROSSBACK Performance Line PureTech 225 Otomatik ₺669.700

DS 7 CROSSBACK PureTech 225 Otomatik Grand Chic Rivoli ₺686.600

DS 7 CROSSBACK Rivoli PureTech 225 Otomatik ₺686.600

DS 7 CROSSBACK PureTech 225 Otomatik Grand Chic Opera ₺730.200

DS 7 CROSSBACK Opera PureTech 225 Otomatik ₺730.200

DİZEL

DS 7 CROSSBACK BlueHDi 130 Otomatik Performance Line ₺656.900

DS 7 CROSSBACK Performance Line BlueHDi 130 Otomatik ₺656.900

DS 7 CROSSBACK Rivoli BlueHDi 130 Otomatik ₺670.800

DS 7 CROSSBACK BlueHDi 130 Otomatik So Chic Opera ₺697.600

DS 7 CROSSBACK Opera BlueHDi 130 Otomatik ₺697.600

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