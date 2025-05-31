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Otomotive kadın eli: Ücretsiz eğitimle meslek öğreniyorlar

Kadınların araç bakım hizmetlerinde aktif rol alması hedefiyle harekete geçen otomotiv bakım ve koruma markası, kadınlara özel ücretsiz eğitim vereceğini duyurdu.

31 Mayıs 2025 | 11:57
Son Güncellenme: 31 Mayıs 2025 | 11:59
Otomotive kadın eli: Ücretsiz eğitimle meslek öğreniyorlar

Otomotiv bakım ve koruma hizmetleri markası Bowax’ın eğitim merkezi, kadınlara özel ücretsiz eğitim programını açıkladı. Firma, kadınlara sadece bilgi ve beceri kazandırmakla kalmayıp iş fırsatları sunmayı hedeflediğini aktardı.

Eğitim merkezinin profesyonel eğitim modelleriyle öne çıktığını belirten Bowax Kurucusu Lokman İn, “Kadınların sektörde daha fazla yer alması, kaliteyi ve vizyonu ileri taşıyor. Kadınlar için sağladığımız ücretsiz eğitim programları, bir kampanya ya da sınırlı bir dönem uygulaması değil, akademimizin sürekliliğini gösteriyor. Sürdürülebilir sosyal sorumluluk projemiz her zaman devam edecek” dedi.

Yılda 800’den fazla mezun

Şirket tarafından yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi: “Yılda 800'den fazla nitelikli mezun vererek sektörün insan kaynağı ihtiyacını karşılayan eğitim merkezi, sunduğu özgün eğitim modeliyle kadınlara sadece meslek kazandırmıyor aynı zamanda sektöre donanımlı profesyoneller yetiştiriyor. Katılımcılar hem teorik bilgiye hem de uygulamalı tecrübeye sahip olarak mezun oluyor. Bowax Academy, üreticiyle tüketici arasındaki kalite zincirini sağlamak için Avrupa ve Türkiye genelinde eğitim altyapısıyla fark yaratıyor. 2025 sonuna kadar en az 500 kadını sektöre kazandırmayı hedefliyor. Avrupa'da da kadın odaklı eğitim projeleri başlatarak bu vizyonu uluslararası arenaya taşımayı planlıyor.”

Franchise sistemiyle girişimcilere güçlü bir model sunuyoruz’

Eğitim merkezinin hem sektörel yenilikleri hem de toplumsal değişim projelerini birleştirerek otomotiv dünyasında gerçek bir liderlik modeli sunduğunu söyleyen Lokman İn, “2 bin 500 metrekare alanda kurulu akademimiz, Türkiye ve Avrupa’nın en büyük otomotiv koruma eğitim merkezi olarak faaliyet gösteriyor. Sahip olduğumuz sistemsel altyapı sayesinde, sürdürülebilir franchise modeli geliştirdik ve girişimcileri destekleyen bir sistem sunduk. Boya koruma filmlerinde Türkiye’de ilk olan PPF Kasko Sistemi’ni yürüten markamız, uygulama hizmetleriyle de sektörde kalite standartlarını belirliyor. Denetimsiz uygulamalara karşı kalite güvencesi, franchise sistemiyle de girişimcilere güçlü bir model oluşturmakla kalmıyor, kalifiye personel yetiştirip nitelikli işgücü oluşturuyoruz” ifadelerini kullandı.

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SPK'dan yeni bülten: 2 bedelli, 4 bedelsiz onayı var
Gıpta Kırtasiye (GIPTA) temettü kararını değiştirdi, yeni rakam ve tarihi duyurdu
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